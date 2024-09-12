«Будто сошел со страниц книг»: Джордж Мартин расхвалил сериал «Рыцарь семи королевств» — будущий приквел «Игры престолов»

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Джордж Мартин часто выражал несогласие с телевизионными адаптациями своих произведений, однако сериал «Рыцарь семи королевств», по его мнению, движется в правильном направлении.

В комментарии The Hollywood Reporter Мартин рассказал, что побывал на съемочной площадке сериала в Ирландии и высоко оценил кастинг:

«Мне понравилось то, что я увидел. Замечательный актерский состав, а главные герои — Дунк и Эгг — как будто сошли со страниц моей книги. Моим читателям они понравятся. И, конечно, шоураннер делает отличную работу».

Похвала от Мартина особенно выделяется на фоне его недавних слов о «Доме дракона» — он резко раскритиковал сериал за некоторые «токсичные изменения», которые могут нарушить логику следующих сезонов (правда, впоследствии удалил свой пост). Ранее писатель также заявлял, что адаптации книг выходят «хуже оригинала в 999 из 1000 случаев».

Сериал «Рыцарь семи королевств» основан на серии новелл «Истории о Дунке и Эгге», а его действие будет разворачиваться за столетие до событий «Игры престолов». HBO уже опубликовала небольшой тизер, на котором можно рассмотреть Питера Клеффи в роли Дунка.

«За столетие до событий «Игры престолов» два героя бродили по Вестеросу… молодой, наивный, но отважный рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его сквайр, Эгг. Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще держит Железный трон, а память о последнем драконе еще не вышла из памяти живых. Этих невероятных друзей ждут большие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги», — из официального синопсиса.

Что касается остального актерского состава, то Эгга сыграет Декстер Сон Ансел, также задействованы Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).

Режиссером трех из шести эпизодов выступит Сара Адина Смит («Уроки химии»), а остальных — Оуэн Харрис («Черное зеркало»). Сценарий писали Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в роли исполнительного продюсера.

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«Рыцарь семи королевств» дебютирует на Max 15 июня 2025 года.

Также HBO сейчас разрабатывает сериал об Эйгоне Завоевателе, сценарий к которому пишет автор «Бэтмена» Мэтсон Томлин (он, кстати, часто консультируется с Мартином и обещал, что будет писать историю с уважением к оригиналу).

В целом в разработке находится сразу семь шоу из вселенной «Игры престолов» — кроме вышеупомянутых известно о сериал «10 000 кораблей». Что касается прямого приквела о Джоне Сноу, то его отменили «из-за нехватки исходного материала».

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