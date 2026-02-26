Складной Oppo Find N6 будет иметь 200 Мп квадрокамеру Hasselblad и технологию Danxia

Oppo постепенно раскрывает подробности о своем новом складном флагмане — Oppo Find N6. В преддверии ожидаемого дебюта в Китае топ-менеджер бренда подтвердил, что эта модель получит серьезные инновации в сфере камер.





Камеры Oppo Find N6

Менеджер продуктов серии Find Чжоу Ибао заявил, что Find N6 будет иметь «единственную в категории складных смартфонов систему из четырех камер на 200 мегапикселей с настройкой Hasselblad». Речь идет о квадрокамере с основным сенсором сверхвысокого разрешения и фирменной калибровкой цвета от Hasselblad.

Также руководитель подтвердил дебют технологии воспроизведения цвета Danxia в складном смартфоне. Она, по имеющейся информации, использует мультиспектральный сенсор, который точнее считывает данные о цветах окружающей среды. Это должно обеспечить лучшую согласованность цветов и более естественный вид снимков. Отдельно упомянули о версии Find N6 Satellite Edition.

По предварительным утечкам, основной блок камер может включать большой 200 МП сенсор, 50 МП ультраширокоугольный модуль и перископическую телефото камеру с оптическим зумом. К этому добавляется отдельный модуль Danxia для коррекции цвета. Партнерство с Hasselblad должно улучшить алгоритмы обработки изображения и точность передачи оттенков.





Другие характеристики

Инсайдеры также сообщают о 8,12-дюймовом внутреннем складном дисплее с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран имеет диагональ 6,62 дюйма с разрешением FHD+ и той же частотой 120 Гц.

Аппаратной основой может стать система-на-чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфигурации памяти, по утечкам, будут достигать до 16 ГБ LPDDR5x ОЗУ и до 1 ТБ накопителя UFS 4.1

Ожидаемая емкость аккумулятора составляет около 6000 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки. Oppo также намекнула на улучшения, направленные на уменьшение видимости складки дисплея, что может свидетельствовать об обновленной конструкции шарнира и материалов.

Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Среди дополнительных особенностей упоминаются кнопка Plus Key и боковой сканер отпечатков пальцев.

По данным последних сообщений, Oppo Find N6 представят 17 марта. Состоится ли запуск одновременно на других рынках, пока неизвестно.

Источник: gizmochina