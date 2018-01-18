Скоростные характеристики SSD Intel 760p существенно отличаются в моделях разной ёмкости

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Ранее на этой неделе в сеть просочились сведения о технических характеристиках твердотельных накопителей Intel 760p. Устройства характеризовались отличными скоростными показателями: до 3200 МБ/с скорость чтения, до 1600 МБ/с скорость записи, IOPS до 350 тыс при чтении и до 280 тыс. при записи. Но ключевым во всех этих характеристиках является слово «до».

Когда появились более детальные технические характеристики каждой модели Intel 760p, то оказалось, что указанных скоростных показателей достигают не все устройства, а лишь версии ёмкостью 512 ГБ и более. Младшие модели проигрывают в плане производительности в 2-3 раза.

Так, модель ёмкостью 128 ГБ обладает скоростью чтения на уровне 1500 МБ/с и скоростью записи – 650 МБ/с. Отставание от старших версий превышает 2-кратное значение. Показатель IOPS для операций чтения и записи составляет 100 тыс. Отставание от старших версий уже примерно 3-кратное. Таким образом, по своим скоростным характеристикам устройство соответствует решениям более доступной линейки 660p.

Модель Intel 760p ёмкостью 256 ГБ выглядит лучше, её отставание от старших версий уже не столь катастрофическое, хотя и заметное. Максимальная скорость чтения и записи составляет 2900 и 1300 МБ/с, а количество операций ввода-вывода в секунду для чтения и записи – 210 тыс. и 250 тыс., соответственно.

Как ожидается, твердотельные накопители Intel 760p поступят в продажу в начале февраля по цене $96, $120, $240, $448 и $893 за модели ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, соответственно.

Источник: techpowerup