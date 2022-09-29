Skull and Bones снова переносится (уже 6-й раз за 5 лет разработки) — теперь на март 2023 года

Менее чем за 2 месяца до выхода игры Skull and Bones компания Ubisoft заявила об очередном переносе проекта. Ещё недавно сообщалось, что её релиз намечен на 8 ноября. Но теперь команде разработчиков потребовалась очередная отсрочка ещё на 4 месяца.

«Наша команда усердно работает над оптимизацией и балансировкой перед всемирным запуском», — заявила Ubisoft. «В результате мы приняли трудное решение перенести дату выпуска на 9 марта 2023 года».

Постоянные задержки преследовали разработку Skull and Bones с момента её анонса в 2017 году. Студия Ubisoft Singapore, отвечающая за разработку игры, даже оказалась под следствием после того, как Kotaku опубликовал сообщения о сексуальных домогательствах и дискриминации в оплате труда. В дальнейшем расследование было закрыто, а доброе имя студии очищено от подозрений. Но в любом случае, за 5 лет разработки (хотя по предварительным данным, работы над проектом начались задолго до анонса – ещё в 2013 году) сроки выхода игры переносились уже 6 раз. Изначально этот проект планировалось выпустить ещё осенью 2018 года, но незадолго до выставки до E3 2018 игру перенесли на «2020 финансовый год». Затем последовали и другие переносы, включая «2022 финансовый год» и «2023 финансовый год».

В последнее время Ubisoft постепенно наращивала маркетинговую кампанию по продвижению Skull and Bones. Часть сентябрьской презентации Ubisoft Forward была посвящена демонстрации игрового процесса. Всё это говорило, что игра наконец готова. Но это оказалось не так.

Следует отметить, что к новогоднему сезону у Ubisoft практически не осталось крупных игр. Ещё ранее в этом году перенесли выход игры по фильмам Avatar, изначально запланированной на конец 2022 года. The Division Heartland приближается к этапу закрытого бета-теста, но вряд ли выйдет в этом году.

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Таким образом, до конца года можно ожидать выход Mario + Rabbids Sparks of Hope (эксклюзив для Switch), сиквела в серии Just Dance и версии Rocksmith+ на условиях подписки.

Источник: The Verge, Arstechnica