Смартфон Lenovo K320t первым в модельном ряду производителя получил дисплей 18:9

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Без громкого анонса компания Lenovo выпустила свой первый смартфон с дисплеем, занимающим почти всю лицевую часть устройства. Новинка получила название Lenovo K320t.

Смартфон Lenovo K320t является бюджетным решением. Он содержит 5,7-дюймовый IPS LCD дисплей с поддержкой разрешения HD+ 1440х720 точек (соотношение сторон 18:9). Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D и занимает 81,4% лицевой поверхности устройства. В аппарате доступен 4-ядерный процессор Spreadtrum с частотой 1,3 ГГц. На выбор пользователей предлагаются модели с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, а также с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти формата microSD.

На задней панели смартфона Lenovo K320t расположен двойной модуль камеры с 8- и 2-мегапикслеьным сенсорами. Камера на лицевой панели содержит одиночный 8-мегапиксельный модуль. Аппарат поддерживает возможность установки двух SIM-карт. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. В наличии имеются порт microUSB и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Новинка имеет размеры 155,2×73,5×8,5 мм и массу 153,8 г. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat.

Новый смартфон Lenovo K320t уже доступен для предварительного заказа по цене около $154, а фактические продажи начнутся с 4 января.

Источник: gizmochina