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Бюджетный смартфон Moto G9 ничем не удивляет, но вполне соответствует своей цене

Бюджетный смартфон Moto G9 ничем не удивляет, но вполне соответствует своей цене

Бюджетный смартфон Moto G9 ничем не удивляет, но вполне соответствует своей цене


Бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, пополнил ассортимент новым доступным смартфоном — Moto G9. Это очередной ничем не примечательный смартфон с простенькими параметрами, но и цена у него соответствущая.

Внешне Moto G выполнен в современной стилистике многих моделей производителя —  с каплевидным вырезом и квадратным блоком основной камеры.

Он оснащен крупным ЖК-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей), а в основе лежит актуальная 11-нм SoC Snapdragon 662, дополненная 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для расширения объема последней есть слот microSD.

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Камера, вероятно, ничего сверхъестественного здесь не продемонстрирует. Основная камера тут тройная. Главный сенсор разрешением 48 Мп соединен с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,7. Вдобавок установлено еще два 2-Мп модуля с объективами F/2,4: один для портретов, а второй — для макросъемки. Спрятанная в вырезе фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп и диафрагмой F/2,2.

Емкость аккумулятора приличная — 5000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 20 Вт и порт USB 2.0 Gen 1 Type-C. Габариты составляют 165,2×75,7×9,2 мм при массе 200 г. На выбор доступны два цвета: Sapphire Blue и Forest Green. На смартфон установлена ОС Android 10. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели и аудиоразъем 3,5 мм.

За новинку просят €130, а старт продаж запланирован на 31 августа.

Остается вспомнить, что на 9 сентября Motorola запланировала анонс обновленной раскладушки Razr.

Источник: GSM Arena

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