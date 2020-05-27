Смартфон Realme X3 SuperZoom получил перископический модуль с 5-кратным оптическим увеличением и цену €500

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Компания Realme подготовила к выпуску парочку новых смартфонов: Realme 6s и Realme X3 SuperZoom.

Модель Realme 6s является немного удешевлённой модификацией версии Realme 6. Отличий в новинке не так уж и много. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Также в наличии имеется процессор MediaTek Helio G90T, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1 и отдельный слот для карт памяти.

Пожалуй, единственным заметным отличием стал модуль камеры. Вместо 64-мегапиксельного сенсора в Realme 6 версия Realme 6s довольствуется 48-мегапиксельным главным модулем. При этом прочие модули не претерпели изменений. Аппарат несёт на борту 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный портретный модуль. Функции и режимы работы камеры остались прежними, включая режимы съёмки Super Nightscape 2.0 и Chroma Boost, а также поддержку записи видео 4K и стабилизации видео UIS и UIS Max. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная.

Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани корпуса в кнопке включения. Ёмкость батареи осталась неизменной и составляет 4300 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки 30W Flash Charge, которая полностью заряжает аккумулятор за 55 минут. Для подзарядки служит порт USB-C. Также есть 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Смартфон Realme 6s поступит в продажу со 2 июня по цене €200. Для сравнения, модель Realme 6 с такой же конфигурацией памяти 4/64 ГБ оценивается в Европе в €230.

Кроме того, был анонсирован смартфон Realme X3 SuperZoom. Особенностью этой модели является использование перископического модуля в камере. 8-мегапиксельный теле фото модуль с помощью перископа обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение – до 122 мм в эквиваленте. Кроме того, с помощью главного 64-мегапиксельного сенсора и программных алгоритмов достигается 60-кратное гибридное увеличение. Дополнительно камера включает 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Поддерживаются режимы AI Mode (автоматический на базе алгоритмов ИИ), Pro, Nightscape 4.0 и Tripod. На лицевой панели расположена двойная камера на безе 32-мегапиксельного сенсора Sony IMX616 и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Фронтальная камера поддерживает режим Nightscape Selfie.

Смартфон Realme X3 SuperZoom содержит IPS дисплей диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса и, по заверениям производителя, срабатывает за 0,3 секунды. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 855+, систему охлаждения на базе испарительной камеры, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0.

Смартфон Realme X3 SuperZoom также поступит в продажу 2 июня, а его рекомендованная розничная цена составит €499.

Источник: gsmarena 1, 2