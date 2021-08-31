СМИ: массовое производство Samsung Galaxy S22 начнется в ноябре 2021 года

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В начале месяца Samsung представила флагманские складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip, Galaxy S21 FE на подходе (анонс ожидается 8 сентября), и южнокорейский гигант сейчас готовится к запуску следующего поколения Galaxy S.

Согласно свежим данным из Китая, серия Galaxy S22 (предположительное название) вступит в фазу массового производства в ноябре 2021 года.

Также в отчете упоминается, что смартфоны Galaxy S22 будут доступны для покупки с января 2022 года. Ожидается, что все модели серии будут оснащены SoC Qualcomm Snapdragon 898 (обновление Snapdragon 888), чей анонс ожидается в декабре. Якобы Galaxy S22 станут первыми смартфонами с SoC Snapdragon 898. Если слухи подтвердятся, то Samsung в таком случае опередит Xiaomi, которая традиционно первой выпускает флагманы с новыми флагманскими SoC Snapdragon.

Ранее сообщалось, что Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться на мощностях Samsung обеспечит примерно 20-процентный прирост производительности по сравнению с Snapdragon 888. Якобы Samsung выступил единственным поставщиком Snapdragon 898, тогда как TSMC будет производить вариант Plus.

В некоторых регионах смартфоны серии Samsung Galaxy S22 могут оснащаться нашумевшим SoC Samsung Exynos 2200 с интегрированной графикой AMD Radeon, который первоначально приписывали Galaxy Z Fold3.

Ранее проскакивали сообщения, что топовая модель Galaxy S22 Ultra будет использовать 108-мегапиксельный основной сенсор, а также будет оснащена перископическим телеобъективом и сверхширокоугольным объективом.