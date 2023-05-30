Новости Игры 30.05.2023 в 19:26

Sony выпустит Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК 26 июля – разработчик Nixxes Software объявил об этом после слива игры в сеть

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Sony выпустит Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК 26 июля – разработчик Nixxes Software объявил об этом после слива игры в сеть

Вскоре после того, как датамайнер выложил в интернет версию Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК, Nixxes Software официально объявила, что разрабатывает игру в сотрудничестве с Insomniac Games. Ratchet & Clank будет доступна в Steam и Epic Games Store. Покупатели, оформившие предзаказ, получат доступ к двум внутриигровым предметам в начале прохождения: набору Pixelizer Weapon и Carbonox Armor.

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«Версия Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК включает отражения с трассировкой лучей с выбором уровня качества и тени с трассировкой лучей для естественного освещения на открытых площадках. Это позволяет создавать реалистичные тени с естественными градиентами», — рассказал Джулиан Хейбрегтс из Nixxes Software в блоге PlayStation.

Кроме RTX игра получит поддержку широких мониторов 21:9, 32:9 и 48:9, разблокированную частоту кадров, поддержку DLSS 3, FSR 2 и XeSS, NVIDIA Reflex и DLAA. Игровым процессом можно будет управлять мышью, клавиатурой или контроллером DualSense.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Выпущенная для PS5 в июне 2021 года, Ratchet & Clank: Rift Apart появится на ПК 26 июля.

Обзор игры Ratchet & Clank: Rift Apart

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Источник: VGC


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