Создатель ChatGPT Сэм Альтман стал миллиардером — но не благодаря OpenAI

Альтман, как известно, не имеет капитала в OpenAI, но ставки на такие стартапы, как Reddit, Stripe и Helion, все равно обеспечили ему место в рейтинге миллиардеров Forbes.

Возглавляют список владелец компании с товарами роскоши LVMH Бернар Арно, руководитель Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и руководитель Meta Марк Цукерберг.

Сэм Альтман стал лицом бума ИИ, когда его компания выпустила ChatGPT в 2022 году — однако своим миллиардным состоянием он обязан не OpenAI, а умным инвестициям в такие компании как Reddit, которая недавно была размещена на Нью-Йоркской фондовой бирже, и платежную компанию Stripe, стоимость которой сейчас оценивается в $65 млрд.

36-летний предприниматель также инвестировал в перспективные новые предприятия — например, компанию по ядерной энергетике Helion и стартап Retro Biosciences, что работает над технологией, которая может продлить жизнь человека на 10 лет.

Альтман также связан с проектом Worldcoin — месяц назад главный криптотокен проекта достиг самой высокой цены за все время в $11,82, а за прошлый год он вырос в целом на 337,35%. Worldcoin готов дать каждому человеку на планете цифровое удостоверение личности и определенное количество криптовалюты в обмен на биометрические данные.

OpenAI — компания, которая сделала Сэма Альтмана известным — сейчас оценивается в $80 млрд. В прошлом году он пережил переворот в правлении стартапа — и едва не лишился должности гендиректора, если бы не вмешалась Microsoft. Также Альтман и OpenAI пытаются справиться с иском от Илона Маска — который был соучредителем компании, а сейчас утверждает, что она отклонилась от своей цели «служить на благо человечества» и вместо этого сосредоточилась на заработке денег.

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В 2023 году Альтман попал в сотню наиболее влиятельных личностей в мире по версии Time.

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