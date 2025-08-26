Создатель "Настоящего детектива" снимает для Netflix таинственный сериал с Мэтью Макконахи и "новым" Вуди Харрельсоном

Команда первого сезона «Настоящего детектива» воссоединяется на Netflix: сценарист Ник Пиццолатто и актер Мэтью Макконахи готовят для стриминга новый таинственный сериал «без названия».
Подробностей о проекте немного, но известно, что в центре сюжета будут находиться братья в исполнении Макконахи и любимца фанов «Йеллоустоуна» Коула Хаузера. Не следует путать этот сериал с комедией Apple TV — так же о братьях, но уже с воссоединением Мэтью с коллегой-актером по первому сезону «Настоящего детектива» Вуди Харрельсоном.
Интересно, что сам Макконахи ранее претендовал на главную роль в спинофе «Йеллоустоуна». Однако создатель Тейлор Шеридан отказался от первоначальной идеи и предложил сериал «Ранчо Даттон», как раз таки с Хаузером и Келли Рейли, как центральными персонажами.
Макконахи и Хаузер уже снимались вместе в комедии «Под кайфом и в смятении» Ричарда Линклейтера, которая дала обоим, тогда еще молодым актерам, существенный толчок в начале карьеры.
За сериал «о братьях» на торгах соревновались сразу три ключевых стриминга — Amazon, Apple и Netflix, где последний в итоге одержал победу. Примечательно, что среди претендентов не было HBO, который имеет сложные отношения с Пиццолатто после критики четвертого сезона «Настоящего детектива».
Новый проект Пиццолатто все еще находится «на стадии разработки», дата релиза неизвестна.
