Новости Кино 14.04.2023 в 18:22

«Родители были в близких отношениях». Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют братьев – но родственные связи могут подтвердиться в реальной жизни

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Родители были в близких отношениях». Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют братьев – но родственные связи могут подтвердиться в реальной жизни

В марте Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон объявили о воссоединении на экране после фильма «Эд из телевизора» и сериала «Настоящий детектив» в новой комедии Apple TV+ от Дэвида Уэста Рида.

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В 10-серийном шоу актеры сыграют вымышленные версии самих себя – друзей, которые собирают собственные семьи под одной крышей на ранчо в Техасе. Недавно, как сообщает Variety, в подкасте Келли Рипы «Let’s Talk Off Camera» Макконахи объявил название сериала – «Брат от другой матери» / Brother From Another Mother и намекнул, что может иметь родственную связь с Харрельсоном и в реальной жизни.

Оказалось, что мать Мэттью могла находиться в близких отношениях с отцом Вуди.

«Я что-то начинаю [говорить] он заканчивает, и наоборот. Это, похоже, на часть нашего, так называемого «броманса», не правда ли? Мои дети называют его дядей Вуди, а его дети называют меня дядей Мэттью. И вы видите наши фотографии, где даже родные люди часто путают нас», – сказал Макконахи .

Меттью МакКонахі та Вуді Гаррельсон у «Справжньому детективі». Фото: Michele K Short/Associated Pres
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив». Фото: Michele K Short/Associated Press

Далее Мэттью вспомнил, как несколько лет назад отдыхал в Греции вместе с Харрельсоном и обсуждал то, насколько их семьи близки

«Моя мама тоже была там и говорит: «Вуди, я знала твоего папу». Все почувствовали эти три точки после слов «я знала».

Эта информация заставила актера исследовать историю своей семьи и оказалось, что папа Харрельсона находился в отпуске в Западном Техасе одновременно с мамой Мэттью.

«Кроме того, есть квитанции и места, где могли состояться эти встречи или еще что-то».

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Учитывает ли эту историю из реальной жизни новый сериал, еще неизвестно. Актеры пока не решились пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить свою возможную родственную связь. Apple TV+ называет шоу «искренней удивительной историей любви пары, вращающейся вокруг прекрасной связи между Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном». Вместе с тем это прекрасная рекламная кампания для будущего сериала, который и так привлечет достаточное внимание дуэтом друзей-актеров.

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон выступают исполнительными продюсерами шоу, вместе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Мэттом Танеллом, Биллом Бостом и Джереми Плегером, а Дэвид Уэст Рид пишет сценарий.

  • В этой всей истории есть довольно трагический поворот – по сообщениям The Guardian, отец Харрельсона, Чарльз, был наемным убийцей. Впервые его осудили в 1960 году за вооруженное ограбление, а в 1973 году он сел в тюрьму за убийство и был освобожден пять лет спустя за хорошее поведение. В 1981 году Чарльза Харрельсона приговорили к двум пожизненным срокам за убийство районного судьи. Он также утверждал, что убил Джона Ф. Кеннеди и умер в тюрьме в 2007 году.
  • В 2012 году в интервью Вуди Харрельсон сказал, что «достаточно хорошо ладил со своим отцом», добавив, что его родители развелись еще, когда он был ребенком, и «отец редко был рядом».

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