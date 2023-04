«Родители были в близких отношениях». Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют братьев – но родственные связи могут подтвердиться в реальной жизни

В марте Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон объявили о воссоединении на экране после фильма «Эд из телевизора» и сериала «Настоящий детектив» в новой комедии Apple TV+ от Дэвида Уэста Рида.

В 10-серийном шоу актеры сыграют вымышленные версии самих себя – друзей, которые собирают собственные семьи под одной крышей на ранчо в Техасе. Недавно, как сообщает Variety, в подкасте Келли Рипы «Let’s Talk Off Camera» Макконахи объявил название сериала – «Брат от другой матери» / Brother From Another Mother и намекнул, что может иметь родственную связь с Харрельсоном и в реальной жизни.

Оказалось, что мать Мэттью могла находиться в близких отношениях с отцом Вуди.

«Я что-то начинаю [говорить] он заканчивает, и наоборот. Это, похоже, на часть нашего, так называемого «броманса», не правда ли? Мои дети называют его дядей Вуди, а его дети называют меня дядей Мэттью. И вы видите наши фотографии, где даже родные люди часто путают нас», – сказал Макконахи .

Далее Мэттью вспомнил, как несколько лет назад отдыхал в Греции вместе с Харрельсоном и обсуждал то, насколько их семьи близки

«Моя мама тоже была там и говорит: «Вуди, я знала твоего папу». Все почувствовали эти три точки после слов «я знала».

Эта информация заставила актера исследовать историю своей семьи и оказалось, что папа Харрельсона находился в отпуске в Западном Техасе одновременно с мамой Мэттью.

«Кроме того, есть квитанции и места, где могли состояться эти встречи или еще что-то».

Учитывает ли эту историю из реальной жизни новый сериал, еще неизвестно. Актеры пока не решились пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить свою возможную родственную связь. Apple TV+ называет шоу «искренней удивительной историей любви пары, вращающейся вокруг прекрасной связи между Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном». Вместе с тем это прекрасная рекламная кампания для будущего сериала, который и так привлечет достаточное внимание дуэтом друзей-актеров.

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон выступают исполнительными продюсерами шоу, вместе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Мэттом Танеллом, Биллом Бостом и Джереми Плегером, а Дэвид Уэст Рид пишет сценарий.