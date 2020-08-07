SpaceX отправила на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink и два спутника-попутчика BlackSky Global 7 и 8
Несколько секунд назад SpaceX успешно запустила очередную ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0 и два вспомогательных спутника BlackSky Global 7 и 8 по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. Это уже десятый запуск в интересах проекта Starlink, изначально этот запуск планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.
SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
Еще в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов, а буквально на днях компания подала запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на увеличение числа наземных терминалов Starlink до 5 млн. Одновременно из документов стало известно, что SpaceX уже инвестировала $70 млн в производство потребительских терминалов Starlink и в настоящее время производит 120 спутников Starlink в месяц. Терминалы будут работать на тех же частотах, что и наземные станции MVDDS 5G Coalition (12,2-12,7 ГГц) и будут похожи на компактную спутниковую тарелку на держателе.
Во время этого запуска компания использовала первую ступень F9 B5 B1051.5, летавшую и садившуюся четырежды (то есть, это уже второй пятый повторный запуск). Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде 7 июля в 08:13 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Как отмечалось выше, SpaceX повторно использовала первую ступень в пятый раз — и посадила ее.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/szO3thMxqa
— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020
Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.
Вторая ступень продолжила работу и в два этапа вывела спутники на запланированную орбиту. Сначала один за другом в свое путешествие отправились спутники BlackSky Global 7 и 8.
Both BlackSky satellites have been deployed
— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020
На очереди — 57 спутников Starlink.
Обновлено (09:47): Пришло подтверждение успешного развертывания всех спутников.
Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu
— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020
Поймать половинки головного обтекателя в сеть на сей раз не удалось.
SpaceX says that they did not catch the fairing halves this time, "but will keep trying."
— Michael Baylor (@nextspaceflight) August 7, 2020
Напомним, SpaceX ловит створки обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть, а в прошлом месяце в рамках запуска ANASIS-II впервые поймала обе части головного обтекателя в сеть. Также SpaceX приспособилась использовать створки обтекателя, выловленные после мягких приводнений на парашютах. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).
Starlink
У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Ранее SpaceX запустила сайт Starlink, и начала принимать заявки на участие в бета-тестировании — оно должно начаться в ближайшие недели. Полноценное развертывание сети Starlink по всему миру намечено на середину 2020-х годов.
SpaceX предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд. Точных данных о тарифах пока нет, но президент SpaceX Гвинн Шотвелл обещала, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».
В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Более подробно об устройстве системы спутникового интернета SpaceX — здесь.
В рамках миссии Starlink 7 на орбиту отправился первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с развертываемым солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с земли. Подробнее о сотрудничестве SpaceX с астрономами можно узнать на сайте компании. Все спутники Starlink 9 имеют это специальное покрытие.
С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла примерно 600 штук, а Илон Маск ранее говорил, что для нормальной работы сети требуется минимум 780 спутников.