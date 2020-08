SpaceX отправила на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink и два спутника-попутчика BlackSky Global 7 и 8

Несколько секунд назад SpaceX успешно запустила очередную ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0 и два вспомогательных спутника BlackSky Global 7 и 8 по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. Это уже десятый запуск в интересах проекта Starlink, изначально этот запуск планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.

Еще в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов, а буквально на днях компания подала запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на увеличение числа наземных терминалов Starlink до 5 млн. Одновременно из документов стало известно, что SpaceX уже инвестировала $70 млн в производство потребительских терминалов Starlink и в настоящее время производит 120 спутников Starlink в месяц. Терминалы будут работать на тех же частотах, что и наземные станции MVDDS 5G Coalition (12,2-12,7 ГГц) и будут похожи на компактную спутниковую тарелку на держателе.

Во время этого запуска компания использовала первую ступень F9 B5 B1051.5, летавшую и садившуюся четырежды (то есть, это уже второй пятый повторный запуск). Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде 7 июля в 08:13 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/szO3thMxqa — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени.

Вторая ступень продолжила работу и в два этапа вывела спутники на запланированную орбиту. Сначала один за другом в свое путешествие отправились спутники BlackSky Global 7 и 8.

Both BlackSky satellites have been deployed — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

На очереди — 57 спутников Starlink.

Обновлено (09:47): Пришло подтверждение успешного развертывания всех спутников.

Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Поймать половинки головного обтекателя в сеть на сей раз не удалось.

SpaceX says that they did not catch the fairing halves this time, "but will keep trying." — Michael Baylor (@nextspaceflight) August 7, 2020

Напомним, SpaceX ловит створки обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть, а в прошлом месяце в рамках запуска ANASIS-II впервые поймала обе части головного обтекателя в сеть. Также SpaceX приспособилась использовать створки обтекателя, выловленные после мягких приводнений на парашютах. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Starlink

У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов.

Точных данных о тарифах пока нет, но президент SpaceX Гвинн Шотвелл обещала, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».

В обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Более подробно об устройстве системы спутникового интернета SpaceX здесь.

В рамках миссии Starlink 7 на орбиту отправился первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с развертываемым солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с земли. Подробнее о сотрудничестве SpaceX с астрономами можно узнать на сайте компании. Все спутники Starlink 9 имеют это специальное покрытие.

С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла примерно 600 штук, а Илон Маск ранее говорил, что для нормальной работы сети требуется минимум 780 спутников.