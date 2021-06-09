Станция «Юнона» показала Ганимед, в том числе крупным планом
Американская автоматическая межпланетная станция Juno («Юнона») прислала на Землю первые детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера — Ганимеда. Пока есть только черно-белые, но ближайшие дни, когда станция завершит передачу собранных данных, NASA обещает опубликовать и цветные. Снимки и данные по радиационному фону вблизи спутника в дальнейшем используют при проектировании новых миссий для исследований системы Юпитера.
Всего «Юнона» прислала два снимка — общий план и крупный план части поверхности. Оба они были сделаны в рамках сближения со спутником 7 июня 2021 года. Станция приблизилась к поверхности спутника на расстояние 1038 километров — ближе к Ганимеду подбирался только аппарат «Галилео» (в момент второго облета спутника в сентябре 1996 года он оказался в 260 км от его поверхности). Общий снимок Ганимеда (выше) сделан камерой JunoCam в оптическом диапазоне волн с использованием зеленого фильтра, его разрешение — около одного километра на пиксель. Часть «темной стороны» спутника (противоположной Солнцу) крупным планом (фото ниже) запечатлел звездный датчик «Юноны», его разрешение — от 600 до 900 метров на пиксель. На фото отчетливо видны кратеры разного размера, а также сеть борозд и гребней, покрывающая поверхность небесного тела.
Главная цель этого пролета — сбор важных научных данных. В частности, станция изучала различия в составе и температуре поверхности спутника с целью идентификации примесей водяного льда. Кроме того, ученые рассчитывают установить связь между ионосферой Ганимеда, его магнитным полем и магнитосферой Юпитера.
Остается добавить, что этот пролет изменил орбиту аппарата — теперь аппарат находится на орбите с параметрами 2000×6930600 км и наклонением 102,5 градуса.
- Зонд Juno был запущен к Юпитеру 5 августа 2011 года и после пяти лет, которые занял перелет, он вышел на орбиту самой большой планеты Солнечной системы. С помощью инструментов зонда астрономы смогли изучить полярные сияния, циклоны и штормы на газовом гиганте, измерить глубину Большого красного пятна (гигантского вихря размером с Землю), а также получить множество фотографий самой большой планеты. Первоначальная научная программа Юноны была рассчитана на два года, но NASA уже дважды продлевала работу зонда — в июне 2018 года до 2021 года, а затем — до сентября 2025 года. В конце своего путешествия «Юнона» упадет на Юпитер, сгорев в его атмосфере (и получив еще порцию ценных данных).
-
- Ганимед принадлежит к классу галилеевых спутников Юпитера. Он считается самым крупным и массивным спутником в Солнечной системе — в два раза тяжелее Луны, а по размеру больше Меркурия, Луны или Плутона. Для планетологов Ганимед представляет особый интерес ввиду ряда отличительных особенностей: у него есть подповерхностный океан, разреженная атмосфера и ионосфера, а также магнитосфера. Вращение Ганимеда синхронизировано с вращением Юпитера, а сеть борозд и гребней на поверхности свидетельствует о множественных столкновениях с другими телами и тектонической активности.