Станция «Юнона» показала Ганимед, в том числе крупным планом





Американская автоматическая межпланетная станция Juno («Юнона») прислала на Землю первые детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера — Ганимеда. Пока есть только черно-белые, но ближайшие дни, когда станция завершит передачу собранных данных, NASA обещает опубликовать и цветные. Снимки и данные по радиационному фону вблизи спутника в дальнейшем используют при проектировании новых миссий для исследований системы Юпитера.

Всего «Юнона» прислала два снимка — общий план и крупный план части поверхности. Оба они были сделаны в рамках сближения со спутником 7 июня 2021 года. Станция приблизилась к поверхности спутника на расстояние 1038 километров — ближе к Ганимеду подбирался только аппарат «Галилео» (в момент второго облета спутника в сентябре 1996 года он оказался в 260 км от его поверхности). Общий снимок Ганимеда (выше) сделан камерой JunoCam в оптическом диапазоне волн с использованием зеленого фильтра, его разрешение — около одного километра на пиксель. Часть «темной стороны» спутника (противоположной Солнцу) крупным планом (фото ниже) запечатлел звездный датчик «Юноны», его разрешение — от 600 до 900 метров на пиксель. На фото отчетливо видны кратеры разного размера, а также сеть борозд и гребней, покрывающая поверхность небесного тела.

Главная цель этого пролета — сбор важных научных данных. В частности, станция изучала различия в составе и температуре поверхности спутника с целью идентификации примесей водяного льда. Кроме того, ученые рассчитывают установить связь между ионосферой Ганимеда, его магнитным полем и магнитосферой Юпитера.

Остается добавить, что этот пролет изменил орбиту аппарата — теперь аппарат находится на орбите с параметрами 2000×6930600 км и наклонением 102,5 градуса.