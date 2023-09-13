Новости Игры 13.09.2023 в 17:42

Steam исполнилось 20 лет ─ Valve устроила распродажу и выделила лучшие релизы каждого года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

20 лет назад ─ 12 сентября 2003 года ─ компания Valve запустила сервис цифровой дистрибуции Steam. На тот момент игроки не особо жаловали новый сервис, так как в некоторых случаях для запуска игры (например, Half-Life 2) требовался Steam, даже если вы купили физический диск.

Однако сервис развивался, со временем в нем появлялись новые функции, расширялась библиотека игр. Благодаря успеху Half-Life 2 и модов к игре, а также сделкам, которые Valve заключала с издателями, Steam де-факто стал самой популярной игровой платформой для ПК. Хотя некоторые другие издатели пытались создать собственные магазины игр, такие как EA Origin или Ubisoft UPlay, они не снискали такой же популярности, как Steam. Bethesda и Blizzard стали продавать свои игры Steam.

В честь 20-летнего юбилея компания Valve запустила распродажу и создала специальную страницу, на которой перечислены наиболее знаковые игры каждого года, начиная с 2003-го. Многие из них сейчас продаются со скидками до 95%. Также перечисляются исторические факты по каждому году, правда, они не все они касаются самой Valve или Steam.

В самом низу страницы есть ссылка на магазин жетонов, где можно получить бесплатные анимированные наклейки.

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