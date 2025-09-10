"Судный день приближается": первый кадр новых "Мстителей" намеренно размыт, но есть намек на "Фантастическую четверку"

Братья Руссо представили первый взгляд на «Мстители: Судный день» — размытый, но с большим намеком на Рида Ричардса из «Фантастической четверки».

На снимке, которым режиссерский дуэт поделился в Instagram, в целом трудно что-то разглядеть, кроме черного фона и нескольких белых меток. Однако фаны довольно быстро распознали в тизере доску Рида Ричардса из «Фантастической четверки». Под надписью интригующая надпись: «Судный день приближается».

Если это действительно сложные уравнения мистера Фантастика (Педро Паскаль), то не с этого ли места стартует «Судный день», после того, как фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» завершился зловещим появлением того самого Доктора Дума (Роберт Дауни-младший). Персонажа в последний раз видели с Франклином Ричардсом, от которого фаны ожидают решающей роли в новых «Мстителях». Возможно, Рид начинает «Судный день» в отчаянных попытках понять, как его спасти.

С другой стороны, этот тизер может намекать, что официальные первые кадры фильма «Мстители: Судный день» уже вот-вот обнародуют на публику. Или же нас ждет очередной долгий раунд объявления актеров. Прошлый, напомним, занял около 5 часов, демонстрируя стулья с фамилиями. По крайней мере, активно ходили слухи о появлении Дэдпула (Райан Рейнольдс) и Стива Роджерса (Крис Эванс), которые до сих пор не получили официального подтверждения.

«Судный день» должен стать самым большим фильмом Marvel на сегодняшний день, с огромным актерским составом, включая актеров «Людей Икс», «Громовержцев» (или «Новых Мстителей»), «Фантастическую четверку», а также нового Капитана Америку Энтони Маки, Тора в исполнении Криса Хемсворта и Шури в исполнении Летиции Райт. Ранее Ченинг Татум, который вернулся к роли Гамбита, намекал на «большую драку» с Доктором Думом, в которой его, правда, заменил дублер.

«Мстители: Судный день» выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026-го, а уже через год ждем прямое продолжение с подзаголовком «Тайные войны». Далее Marvel планирует представить нового Железного человека и юных «Людей Икс»

Источник: IGN, Games Radar