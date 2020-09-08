Свежая прошивка намекает на появление в линейке Ryzen 4000-й серии (Vermeer) 10-ядерных моделей





Не секрет, что AMD намерена до конца года выпустить настольные процессоры Ryzen 4000-й серии (Vermeer) — они перейдут на весьма перспективную архитектуру Zen 3 и будут использовать более совершенный техпроцесс 7 нм+, но при этом сохранят исполнение AM4 и 16 ядер в максимальной конфигурации. Новые сведения указывают на то, что в новой линейке настольных CPU Ryzen могут появиться модели с 10 физическими ядрами (линейка Ryzen 3000-й серии, напомним, включает «камни» с четырьмя, шестью, восемью, двенадцатью и шестнадцатью ядрами).

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2. Кроме того, Ryzen 4000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм+, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370 (свежий B550, само собой, тоже поддерживается).

На возможность появления 10-ядерных моделей в будущей линейке Ryzen 4000 указывают соответствующие строчки кода в свежем микрокоде прошивки AGESA 1.0.8.1. Их обнаружил известный украинский энтузиаст и создатель популярной утилиты Ryzen DRAM Calculator Юрий «1usmus» Бублий. Для ясности, подтверждение существования таких моделей вовсе не гарантирует их выход, но вероятность этого события достаточно высока. Если AMD в итоге решится прямо ответить на 10-ядерники Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), то конфигурация таких CPU может включать два 7-нм чиплета с процессорными ядрами Zen 3, объединенными по схеме «5+5».

Также украинскому энтузиасту удалось найти сведения о еще нескольких особенностях нового поколения. В частности, он сообщил о новой функции разгона Curve Optimizer, которая позволит без ограничений регулировать частоту и напряжение для каждого ядра процессора, и технологии ускорения оперативной памяти через разделители Infinity Fabric.

Тесты инженерных образцов CPU Vermeer появлялись в сети уже не один раз — некоторые экземпляры даже покоряли частоту 4,9 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 3000.

Ожидается что, что первыми на рынок выйдут старшие модели Ryzen 4000, а более доступные CPU Ryzen 4-го поколения придется подождать до следующего года. Ранее также были слухи, что AMD может нарушить логическую последовательность и выпустить десктопные процессоры Zen 3 на рынок под названием Ryzen 5000, пропустив Ryzen 4000, чтобы устранить отставание от APU для настольных мобильных систем по номеру серии.

Источник: @1usmus и Videocardz