Текстовая трансляция презентации iPhone Xs и других новинок Apple (завершена)

Сегодня компания Apple проведёт презентацию новых iPhone, мы ожидаем сразу три модели: iPhone Xs, Xs Max и Xr. Кроме этого, также могут быть представлены новые часы Apple Watch, обновлённые iPad Pro и MacBook. Что из этого будет показано, мы узнаем уже очень скоро, старт презентации намечен на 20:00 по киевскому времени. Если у вас нет возможности смотреть видео презентации на сайте Apple, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, она будет работать в том числе на смартфонах.