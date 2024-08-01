Новости Софт 01.08.2024 в 10:27 comment views icon

Telegram представил магазин приложений и улучшенный встроенный браузер

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Андрій Русанов

Автор сайта

Telegram представил магазин приложений и улучшенный встроенный браузер

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Telegram совершенствует пользовательский опыт, добавляя новый способ взаимодействия с браузером и Mini App Store для нативных приложений.

«Сегодняшнее обновление приносит новый встроенный браузер, который поддерживает много вкладок и делает Web3 доступным для почти миллиарда пользователей, магазин мини-приложений, мини-приложения нового вида, возможность дарить звезды друзьям и многое другое».

По данным Telegram, более 500 миллионов пользователей ежемесячно взаимодействуют с мини-приложениями в мессенджере. Это игры, боты искусственного интеллекта и другие мелочи, которые дополняют общий опыт работы с Telegram.

Чтобы помочь найти приложения и улучшить доступ к ним, Telegram внедряет Mini App Store, который упрощает загрузку программ. Рядом с чатами появится вкладка «Приложения» с популярными программами, которые открываются в построенном браузере.

«Разработчики теперь могут загружать видеодемонстрации и снимки экрана для мини-превью своих приложений, чтобы пользователи знали, чего ожидать».

Браузер Telegram также получил улучшения. Вместо того, чтобы просто закрыть браузер, пользователи могут свернуть его и сохранить свой прогресс на странице. Удобнее будет прервать сеанс для разговора или другого дела, а затем продолжить со страницей или приложением.

«Браузер Telegram поддерживает децентрализованные веб-сайты, размещенные на TON, во всех мобильных приложениях и программах для ПК. Это делает Web3 доступным сразу для почти одного миллиарда пользователей ежемесячно».

Telegram начал развертывание обновления вчера, неизвестно, когда оно завершится для всех пользователей. Новые изменения бесплатные и не привязаны к платным пользователям.

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Источник: Telegram.org

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