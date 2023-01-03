Tesla отгрузила клиентам более 405 тыс. авто за квартал и 1,3 млн за весь 2022 год — новые рекорды, однако ниже ожиданий аналитиков

Поздно вечером 2 января Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей за последний квартал 2022 года и весь год в целом — крупнейший производитель электромобилей в мире установил новые абсолютные рекорды, однако результаты оказались ниже ожиданий аналитиков.

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Результаты квартала

Переходя к точным цифрам, за октябрь-декабрь Tesla отгрузила клиентам суммарно 405 278 электроавтомобилей против 308 600 в прошлом году. Это новый рекорд для компании, хотя ей не удалось дотянуть до консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-стрит — 431 117 штук. Всего за квартал Tesla выпустила на всех своих заводах 439 701 автомобилей — против 365 923 в прошлом квартале и 305 840 за тот же период 2021 года. Из-за логистических трудностей, замедления роста спроса и опасений относительно приближения рецессии разница между объемом производимых и отгруженных клиентов автомобилей выросла с 20 тыс. до 34 тыс. Это связано с недавними изменениями в стратегии — компания больше не пытается отгрузить больше автомобилей в конце квартала в аврально режиме, а для более высокой рентабельности использует новую оптимизированную модель — объединяет заказы и еженедельно отгружает авто по регионам (подробнее по ссылке).

По-прежнему львиную долю в общем объеме продаж составляют более доступные Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 388 131, или 95,8% (против 94,6% в третьем квартале). В то же время, премиальных Model S/X за квартал было продано 17 147 против 18 672 в третьем квартале.