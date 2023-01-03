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Tesla отгрузила клиентам более 405 тыс. авто за квартал и 1,3 млн за весь 2022 год — новые рекорды, однако ниже ожиданий аналитиков

Tesla отгрузила клиентам более 405 тыс. авто за квартал и 1,3 млн за весь 2022 год — новые рекорды, однако ниже ожиданий аналитиков

Поздно вечером 2 января Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей за последний квартал 2022 года и весь год в целом — крупнейший производитель электромобилей в мире установил новые абсолютные рекорды, однако результаты оказались ниже ожиданий аналитиков.

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Результаты квартала

Переходя к точным цифрам, за октябрь-декабрь Tesla отгрузила клиентам суммарно 405 278 электроавтомобилей против 308 600 в прошлом году. Это новый рекорд для компании, хотя ей не удалось дотянуть до консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-стрит 431 117 штук. Всего за квартал Tesla выпустила на всех своих заводах 439 701 автомобилей против 365 923 в прошлом квартале и 305 840 за тот же период 2021 года. Из-за логистических трудностей, замедления роста спроса и опасений относительно приближения рецессии разница между объемом производимых и отгруженных клиентов автомобилей выросла с 20 тыс. до 34 тыс. Это связано с недавними изменениями в стратегии — компания больше не пытается отгрузить больше автомобилей в конце квартала в аврально режиме, а для более высокой рентабельности использует новую оптимизированную модель — объединяет заказы и еженедельно отгружает авто по регионам (подробнее  по ссылке).

По-прежнему львиную долю в общем объеме продаж составляют более доступные Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 388 131, или 95,8% (против 94,6% в третьем квартале). В то же время, премиальных Model S/X за квартал было продано 17 147 против 18 672 в третьем квартале.

Объем автомобилей Tesla, выпущенных и доставленных клиентам по итогам IV квартала 2022 года

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц Доля приобретенных авто в лизинг, %
Model S/X 20 613 17 147 9%
Model 3/Y 419 088 388 131 4%
вместе 439 701 405 278 4%

Результаты 2022 года

За весь 2022 год Tesla отгрузила клиентам 1 313 851 авто — на 40,3% больше результата 2021 года. В то же время акции Tesla упали на 65% в 2022 году — прошлый год оказался худшим с момента выхода на биржу в 2010 году, а Илон Маск на фоне резкого падения акций Tesla в конце декабря потерял немало состояния и стал первым в мире человеком, потерявшим более 20 миллиардов долларов состояния за один год.

Объем автомобилей Tesla, выпущенных и доставленных клиентам по итогам 2022 года

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц
Model S/X 71 177 66 705
Model 3/Y 1 298 434 1 247 146
вместе 1 369 611 1 313 851

Напомним, что сейчас Tesla  имеет четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале 2022 года, и готовится к строительству следующей Гигафабрики. Недавно Reuters сообщал, что Tesla планирует строительство шестой Gigafactory в Мексике за $10 млрд. Для сравнения, завод Giga Berlin-Brandenburg  обошелся в  $5,5 млрд.

Напомним, Tesla появилась в 2003 году, а свой первый автомобиль выпустила только в 2008 году (подробнее об истории Tesla по ссылке). Ниже график, демонстрирующий динамику продаж Tesla с 2008 года.

Что дальше

Tesla уже назначила дату следующей большой презентации — 1 марта на территории завода Giga Texas  состоится мероприятие Investor Day, где будут обсуждаться долгосрочные планы по расширению. На этом мероприятии ожидается анонс платформы третьего поколения – в октябре Маск дразнил следующим автомобилем Tesla – еще более доступным, чем Model 3 и Model Y. Вероятно, речь идет о том же электромобиле с автопилотом за $25 000. До недавнего времени выпустить такой планировалось до 2024 года, но это было до дефицита чипов, войны и приближения глобальной рецессии, так что, вероятно, стоит накинуть еще год-два. В то же время, анонсировать его могут в этом году.

У Tesla очень загружен график на 2023 год впереди редизайн Tesla Model 3, обновление и выпуск более доступного варианта Model Y, а также начало продаж нашумевшего пикапа Cybertruck в необычном полигональном дизайне как из видеоигр 1990-х годов. Именно Cybertruck, вероятно, получит самый высокий приоритет в первой половине 2023 года. Иными словами, будет интересно.

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