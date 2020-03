The Boring Company строит высокоскоростную подземку в Лас-Вегасе с использованием фирменных кирпичей (тех самых, из добываемой в процессе бурения породы)

В мае прошлого года The Boring Company Илона Маска получила первый коммерческий контракт на строительство скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе, а в прошлом месяце предприятие завершило прокладку первого из двух туннелей. Теперь же выяснилась одна весьма занимательная деталь, касающаяся этого проекта.

Как оказалось, для строительства подземки в Лас-Вегасе компания The Boring Company использует фирменные кирпичи, изготавливаемые из породы, добываемой при создании туннелей. То есть, да, получается такое себе безотходное строительство.

Напомним, кирпичи The Boring Company из добываемой при создании туннелей породы стали четвертым мерчендайз-продуктом после кепок, футболок и огнеметов. Ранее Маск заявлял о планах по продаже этих кирпичей, способных выдерживать давление 5000 PSI (фунт-сила на квадратный дюйм), по цене $0,1 за штуку. Еще он обещал поставлять их бесплатно для проектов доступного жилья. Но в открытую продажу кирпичи The Boring Company так и не поступили. Судя по всему, The Boring Company проявила смекалистость и нашла им примнение.

Заказчиком LVCC Loop выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором наряду с другими крупными мероприятиями ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES. По предварительным данным, собственная подземка обойдется LVCVA в $52,5 млн. Первоначально называлась немного меньшая сумма — $48,7 млн. Мы подробно рассказывали о проекте здесь и здесь.

Изначально планировалось, что тоннель будет готов к концу 2019 года, но строительство началось позже и теперь The Boring Company планирует завершить проект в этом году. В LVCVA планируют официальный запуск на январь 2021 года. Не исключено, что старт приурочат к CES 2021. Но учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса нельзя исключать, что в итоге сроки могут перенести.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы.

Источник: Teslarati