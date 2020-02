The Boring Company прорыла первый из двух скоростных тоннелей под Лас-Вегасом

В мае прошлого года The Boring Company Илона Маска получила первый коммерческий контракт на строительство скоростной подземной системы в Лас-Вегасе. И вот на днях предприятие завершило прокладку первого из двух туннелей.

Речь о проекте LVCC Loop по строительству скоростной подземки для перевозки людей в Лас-Вегасе. Заказчиком выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором наряду с другими крупными мероприятиями ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES. Сейчас LVCVA расширяется, после завершения строительства общая площадь всех зданий LVCVA увеличится до 200 акров (0,8 км2), а людям придется преодолевать расстояние в 3,2 км между разными концами комплекса. The Boring Company обязалась соединить отдельные части выставочного комплекса двумя туннелями с тремя станциями протяженностью 1,6 км каждый. Мы подробно рассказывали о проекте здесь.

Изначально планировалось, что тоннель будет готов к концу 2019 года, но строительство началось позже и теперь The Boring Company планирует завершить проект в этом году. В LVCVA планируют официальный запуск на январь 2021 года. Не исключено, что старт приурочат к CES 2021.

В The Boring Company назвали это «прорывом», ретвитнув ролик, на котором бурильная установка прорывается сквозь стену на месте строительства.

На прокладку тоннеля длиной в милю на 12-метровой глубине у The Boring Company ушло три месяца (как тебе такое, Киевметрострой?). По предварительным данным, собственная подземка обойдется LVCVA в $52,5 млн. Первоначально называлась немного меньшая сумма — $48,7 млн.

Сообщается, что система позволит перемещать по тоннелям до 4,400 человек в час. Пока неясно, какого рода транспорт будет перевозить пассажиров на маршруте. Если помните, первоначальная концепция предполагала использование специальных автономных электробусов, способных развивать скорость до 240 км/ч и перевозить до 16 человек. Но последняя демонстрация проводилась с автомобилем Tesla Model X, оснащенном специальными выдвижными колесами для перемещения по рельсам. В марте прошлого года, когда проект только обсуждался, президент LVCVA Стив Хилл говорил, что рассматривается одновременно несколько вариантов, как автомобили Model X и Model 3, так и модифицированные электрические микроавтобусы с кузовом на 16 человек. И, похоже, что заказчик остановился на втором варианте.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы.

