Токен криптовалютной биржи с украинскими корнями WhiteBIT включили в индекс S&P Dow Jones

Монета WBT от WhiteBIT официально добавлена в пять криптовалютных индексов S&P Dow Jones после соответствия институциональным стандартам и критериям ликвидности. Это исторический момент, поскольку впервые нативный токен криптобиржи с украинскими корнями был включен в индексы S&P.

Таким образом, биржа присоединилась к «компании» Coinbase и Robinhood. Сейчас она расширяется на глобальном уровне благодаря новым операциям в США, регистрации VASP в Аргентине и предстоящему запуску в Бразилии. Генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов в среду сообщил, что WBT включен в пяти семейств индексов S&P Dow Jones, которые используются глобальными инвесторами для отслеживания рынка цифровых активов. По словам Носова, WBT был добавлен в S&P Cryptocurrency Broad Digital Asset Index, Cryptocurrency Financials Index, Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index и Cryptocurrency LargeCap Index.

«Наш токен официально включен в пять криптоиндексов S&P Dow Jones — одного из самых авторитетных поставщиков индексов в мировой финансовой сфере, который признал WBT активом, соответствующим его стандартам качества, ликвидности, прозрачности и глубине рынка», — написал Носов.

Индекс S&P BDM, один из самых популярных бенчмарков провайдера, отслеживает ведущие цифровые активы с четкой рыночной структурой. Методология почти идентична подходу, который применяется к индексу акций S&P 500. Носов охарактеризовал включение активов компании в индексы как знаковое событие для всей экосистемы после выхода биржи на рынок США в начале декабря. По словам Носова, WhiteBIT планирует охватить не менее 50 штатов и открыть региональную штаб-квартиру в Нью-Йорке.

«Признание DJI со стороны S&P свидетельствует о том, что криптоинфраструктура нашего региона достигла мировых институциональных стандартов. Это поворотный момент не только для нашей компании, но и для развития смежных криптосервисов во всем мире», — заявил Носов изданию Cryptopolitan.

Решение S&P DJI совпало с периодом устойчивой динамики WBT. Это уверенный результат на фоне криптозимы, снизившей цены большинства альткоинов. Новость о включении в индексы S&P DJI стала причиной суточного роста цены на 0,55%. В то же время за последние 60 дней токен вырос более чем на 41% после решительного подъема до $65,3 — максимума ноябрьских колебаний. Параллельно с расширением присутствия на Западе, в 2025 году WhiteBIT будет праздновать 7-ю годовщину работы под управлением W Group, имея более 35 миллионов пользователей во всем мире.

Источник: Cryptopolitan