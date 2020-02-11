Трансляция крупной презентации Samsung. Ждем Galaxy S20, Galaxy Z Flip и Galaxy Buds+ [онлайн]





Samsung сегодня проводит в Сан-Франциско масштабную пресс-конференцию Galaxy UNPACKED 2020, посвященную анонсу долгожданных новинок — новой флагманской серии смартфонов Galaxy S20, «раскладушки» с гибким экраном Galaxy Z Flip и новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+. Мероприятие стартует в 21:00 по киевскому времени и, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире; все желающие посмотреть трансляцию вместе с нами найдут ее чуть ниже в этой записи.

Обновлено: анонс смартфонов Galaxy S20 вы найдете по этой ссылке.

О новинках, которые нам покажут менее чем через три часа, благодаря многочисленным утечкам (в этом году инсайдеры особенно постарались), нам уже известно практически все. Перепечатывать все, о чем и без того уже говорилось множество раз, особого смысла нет — при желании все подробности о новинках можно легко и быстро найти по соответствующим тегам у нас на сайте (1, 2 и 3).

Существует небольшая вероятность, что на сегодняшнем мероприятии также дебютирует умная колонка Galaxy Home Mini — напомним, с момента анонса Samsung Galaxy Home прошло уже более полутора лет, но устройство так и не вышло на рынок (вполне вероятно, что уже и не выйдет). Затем в августе 2019 года Samsung анонсировала более компактную Galaxy Home Mini.

Как обычно, о всех ключевых анонсах по итогам презентации будут подготовлены отдельные новости. К слову, редактор ITC.ua будет присутствовать на мероприятии, так что вскоре после презентации у нас выйдут не только новости по ключевым анонсам, но и первый взгляд на одни из главных смартфонов первой половины 2020 года.

Оригинальная трансляция на английском:

Трансляция с комментариями украинского телеведущего Анатолия Анатолича:

Тем временем, предлагаем в комментариях поделиться ожиданиями и мыслями по поводу Galaxy S20 и Galaxy Z Flip.