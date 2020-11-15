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Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)

Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)

Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)


SpaceX продолжает творить историю — в ночь на 16 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon (C207 Resilience) с астронавтами миссии USCV-1 (US Crew Vehicle-1 или же просто Crew-1) отправится к МКС, если ему вновь не помешает погода (по этой причине запуск перенесли с 15 на 16 ноября) или что-либо еще. Приглашаем всех желающих к нам на ночную трансляцию этого знаменательного запуска. Это будет первый эксплуатационный полет по смене экипажа МКС и второй пилотируемый полет американского частного многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Небольшое предисловие

Буквально на днях NASA сертифицировало корабль Crew Dragon, ракету Falcon 9 и связанные с ними наземные системы, для регулярных полетов с астронавтами. Этому событию предшествовала многолетняя программа испытаний, включая два демонстрационных полета (без экипажа Demo-1 и Demo-2 с двумя астронавтами на борту). SpaceX сумела первой сертифицировать Crew Dragon, а корабль Boeing столкнулся с проблемами во время первого полета и стартует вновь только в январе 2021 года.

Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.

Как SpaceX шла к сертификации Crew Dragon можно вспомнить, совершив экскурс по материалам на нашем сайте.

Миссия USCV-1 (она же Crew-1)

Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по смене экипажа МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта.

Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)
Капсула Crew Dragon (сверху) и служебный модуль (снизу)

Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64.

Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на послезавтра, в 06:00. Продолжительность этой миссии составит 180 суток. То есть, корабль C207 Resilience с грузом и астронавтами вернется на Землю в мае 2021 года, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator.

Одно из важных отличий Crew Dragon заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией автоматизированы. Процедура автоматической стыковки с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей, была впервые опробована во время беспилотного полета Crew Dragon в прошлом году. Кроме того, ранее SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого Crew Dragon с МКС, чтобы предоставить возможность всем желающим попробовать пристыковать корабль к шлюзу станции.

Детали запуска

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запланирован на 02:27 ночи 16 ноября по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 50-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

И сам корабль и первая ступень ракеты Falcon 9 — полностью новые (в космос никогда не летали), хотя и корабль и ракета рассчитаны на многоразовое использование. Собственно, еще в июне NASA разрешило компании SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. И планируется, что в будущей пилотируемой миссии Crew-2 (апрель-май 2021 года) компания SpaceX впервые использует повторно и корабль (это будет С206 Endeavour с предыдущей миссии), и первую ступень Falcon 9, которую компания Илона Маска рассчитывает вернуть после сегодняшней миссии.

ВремяЭтап запуска
-45:00Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом
-42:00Отвод рукава для посадки астронавтов
-37:00Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность
-35:00Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)
-35:00Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом
-16:00Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом
-07:00Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом
-05:00Dragon переводится на внутреннее питание
-01:00Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку
-01:00Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления
-00:45Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску
-00:03Отдаётся команда на зажигание двигателей
00:00Старт Falcon 9
00:58MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету
02:33Отключение двигателей первой ступени
02:36Разделение первой и второй ступеней
02:44Включение двигателя второй ступени
07:15Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу
08:47Отключение двигателей второй ступени
08:52Включение двигателей первой ступени для посадки
09:22Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You
12:00Отделение Dragon от второй ступени
12:46Открытие носового конуса Dragon

Прямая трансляция запуска Falcon 9 Crew Dragon (Crew-1)

Сообщения о старте, полете и стыковке корабля будут поступать из каждого утюга — следить за запуском будем и мы. Исходные видеотрансляции можно будет, как всегда, смотреть на NASA TV и канале SpaceX в YouTube — добавим окна трансляций на YouTube в эту запись, как только они появятся. Некоторые из нас также могут наблюдать пролет корабля своими глазами. Надо только вовремя поднять их к небу (в помощь — сайт Heavens Above).

  • Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории, а кроме того, первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. Он создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабль способен принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
  • Crew Dragon рассчитан на вывод в космос с помощью ракеты Falcon 9. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco и 8 SuperDraco. Последние в первую очередь предназначены для аварийного спасения экипажа, и изначально компания Илона Маска планировала использовать их для посадки без парашютов, но NASA отказалась от этого способа.
  • Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
  • Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
  • В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
  • NASA также выбрало SpaceX для доставки грузов на будущую окололунную станцию Gateway с помощью ракеты Falcon Heavy и нового грузового корабля Dragon XL, а также поручило компании Маска разработку посадочного аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis.
  • Одновременно SpaceX работает над проектом Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. На этой неделе прототип Starship SN8 прошел вторые огневые испытания и сейчас готовится совершить первый полноценный полет на 18 км (возможно, это произойдет до конца этого года).
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