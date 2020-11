Трансляция (и все детали) первого эксплуатационного полета корабля SpaceX Crew Dragon (Crew-1)

SpaceX продолжает творить историю — в ночь на 16 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon (C207 Resilience) с астронавтами миссии USCV-1 (US Crew Vehicle-1 или же просто Crew-1) отправится к МКС, если ему вновь не помешает погода (по этой причине запуск перенесли с 15 на 16 ноября) или что-либо еще. Приглашаем всех желающих к нам на ночную трансляцию этого знаменательного запуска. Это будет первый эксплуатационный полет по смене экипажа МКС и второй пилотируемый полет американского частного многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Небольшое предисловие

Буквально на днях NASA сертифицировало корабль Crew Dragon, ракету Falcon 9 и связанные с ними наземные системы, для регулярных полетов с астронавтами. Этому событию предшествовала многолетняя программа испытаний, включая два демонстрационных полета (без экипажа Demo-1 и Demo-2 с двумя астронавтами на борту). SpaceX сумела первой сертифицировать Crew Dragon, а корабль Boeing столкнулся с проблемами во время первого полета и стартует вновь только в январе 2021 года.

Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.

Как SpaceX шла к сертификации Crew Dragon можно вспомнить, совершив экскурс по материалам на нашем сайте.

BREAKING: @NASA and @SpaceX have completed certification of #CrewDragon! I’m extremely proud to say we are returning regular human spaceflight launches to American soil on an American rocket and spacecraft. More: https://t.co/VGPPAtSll3 #LaunchAmerica pic.twitter.com/jUZx0BBPwb — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 10, 2020

Миссия USCV-1 (она же Crew-1)

Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по смене экипажа МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта.

Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64.

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на послезавтра, в 06:00. Продолжительность этой миссии составит 180 суток. То есть, корабль C207 Resilience с грузом и астронавтами вернется на Землю в мае 2021 года, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator.

Одно из важных отличий Crew Dragon заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией автоматизированы. Процедура автоматической стыковки с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей, была впервые опробована во время беспилотного полета Crew Dragon в прошлом году. Кроме того, ранее SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого Crew Dragon с МКС, чтобы предоставить возможность всем желающим попробовать пристыковать корабль к шлюзу станции.

Детали запуска

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запланирован на 02:27 ночи 16 ноября по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 50-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

И сам корабль и первая ступень ракеты Falcon 9 — полностью новые (в космос никогда не летали), хотя и корабль и ракета рассчитаны на многоразовое использование. Собственно, еще в июне NASA разрешило компании SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. И планируется, что в будущей пилотируемой миссии Crew-2 (апрель-май 2021 года) компания SpaceX впервые использует повторно и корабль (это будет С206 Endeavour с предыдущей миссии), и первую ступень Falcon 9, которую компания Илона Маска рассчитывает вернуть после сегодняшней миссии.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020

Ниже полное расписание основных этапов запуска Crew-1:

Время Этап запуска -45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом -42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов -37:00 Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность -35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин) -35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом -16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом -07:00 Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом -05:00 Dragon переводится на внутреннее питание -01:00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку -01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления -00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску -00:03 Отдаётся команда на зажигание двигателей 00:00 Старт Falcon 9 00:58 MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету 02:33 Отключение двигателей первой ступени 02:36 Разделение первой и второй ступеней 02:44 Включение двигателя второй ступени 07:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу 08:47 Отключение двигателей второй ступени 08:52 Включение двигателей первой ступени для посадки 09:22 Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You 12:00 Отделение Dragon от второй ступени 12:46 Открытие носового конуса Dragon

Прямая трансляция запуска Falcon 9 Crew Dragon (Crew-1)

Сообщения о старте, полете и стыковке корабля будут поступать из каждого утюга — следить за запуском будем и мы. Исходные видеотрансляции можно будет, как всегда, смотреть на NASA TV и канале SpaceX в YouTube — добавим окна трансляций на YouTube в эту запись, как только они появятся. Некоторые из нас также могут наблюдать пролет корабля своими глазами. Надо только вовремя поднять их к небу (в помощь — сайт Heavens Above).