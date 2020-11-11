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Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon (Crew-1) на стартовой площадке перед грядущим запуском [Таймлапс-видео]

Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon (Crew-1) на стартовой площадке перед грядущим запуском [Таймлапс-видео]

Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon (Crew-1) на стартовой площадке перед грядущим запуском [Таймлапс-видео]


SpaceX завершает последние приготовления к первому эксплуатационному полету Crew Dragon (Crew-1) к МКС, который запланирован на 14 ноября. И вот сейчас компания Илона Маска опубликовала в твиттере таймлапс-видео с демонстрацией ракеты Falcon 9 и установленным на ней кораблем Crew Dragon (C207 Resilience) миссии Crew-1 (она же US Crew Vehicle 1) на стартовой площадке мыса Канаверал.

На видео также можно увидеть процедуру подсоединения специального рукава, соединяющего корабль с техническим зданием, где расположен лифт, который отвозит экипаж. Ролик позволяет еще раз оценить проделанную SpaceX работу по модернизации стартового комплекса KSC 39A.

Расчетное время старта Crew-1 — 7:49 вечера по североамериканскому времени (01:49 ночи 15 ноября по Киеву).

Кроме того, этой ночью SpaceX провела огневые испытания прототипа Starship SN8 в полностью собранном виде, готовящегося к первому суборбитальному запуску на 18 км.

  • Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контракта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.
  • Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
  • От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.
  • Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).
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