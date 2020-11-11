Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon (Crew-1) на стартовой площадке перед грядущим запуском [Таймлапс-видео]
SpaceX завершает последние приготовления к первому эксплуатационному полету Crew Dragon (Crew-1) к МКС, который запланирован на 14 ноября. И вот сейчас компания Илона Маска опубликовала в твиттере таймлапс-видео с демонстрацией ракеты Falcon 9 и установленным на ней кораблем Crew Dragon (C207 Resilience) миссии Crew-1 (она же US Crew Vehicle 1) на стартовой площадке мыса Канаверал.
Crew access arm swings into place pic.twitter.com/XAImd6nLJV
— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2020
На видео также можно увидеть процедуру подсоединения специального рукава, соединяющего корабль с техническим зданием, где расположен лифт, который отвозит экипаж. Ролик позволяет еще раз оценить проделанную SpaceX работу по модернизации стартового комплекса KSC 39A.
Расчетное время старта Crew-1 — 7:49 вечера по североамериканскому времени (01:49 ночи 15 ноября по Киеву).
Falcon 9 and Crew Dragon vertical on Launch Complex 39A pic.twitter.com/hBVUHWv3Ab
— SpaceX (@SpaceX) November 10, 2020
Кроме того, этой ночью SpaceX провела огневые испытания прототипа Starship SN8 в полностью собранном виде, готовящегося к первому суборбитальному запуску на 18 км.
SN8 conducted a single engine static fire today, the first ever for a full Starship. Debris seen is most likely from the pad and not a concern in terms of Raptor performance.
Video + Photos by Mary (@BocaChicaGal) for @NASASpaceflight. Edited by me.
➡️ https://t.co/vTNNJhNT0v pic.twitter.com/G3keM4Zr9R
— Jack Beyer (@thejackbeyer) November 11, 2020
- Crew-1 — одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контракта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.
- Состав экипажа Crew-1 был объявлен еще в июле — на МКС отправятся три астронавта NASA (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер) и астронавт JAXA (Соити Ногучи). Они присоединятся к экспедиции МКС-64. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.
- От того, как пройдет полет Crew-1, будет зависеть решение по повторному использованию кораблей Crew Dragon и первых ступеней Falcon для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program. Ожидалось, что С206 Endeavour будет использоваться в рамках будущей миссии Crew-2, запланированной на весну 2021 года.
- Компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды).