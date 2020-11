Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon (Crew-1) на стартовой площадке перед грядущим запуском [Таймлапс-видео]

SpaceX завершает последние приготовления к первому эксплуатационному полету Crew Dragon (Crew-1) к МКС, который запланирован на 14 ноября. И вот сейчас компания Илона Маска опубликовала в твиттере таймлапс-видео с демонстрацией ракеты Falcon 9 и установленным на ней кораблем Crew Dragon (C207 Resilience) миссии Crew-1 (она же US Crew Vehicle 1) на стартовой площадке мыса Канаверал.

На видео также можно увидеть процедуру подсоединения специального рукава, соединяющего корабль с техническим зданием, где расположен лифт, который отвозит экипаж. Ролик позволяет еще раз оценить проделанную SpaceX работу по модернизации стартового комплекса KSC 39A.

Расчетное время старта Crew-1 — 7:49 вечера по североамериканскому времени (01:49 ночи 15 ноября по Киеву).

Кроме того, этой ночью SpaceX провела огневые испытания прототипа Starship SN8 в полностью собранном виде, готовящегося к первому суборбитальному запуску на 18 км.

SN8 conducted a single engine static fire today, the first ever for a full Starship. Debris seen is most likely from the pad and not a concern in terms of Raptor performance.

Video + Photos by Mary (@BocaChicaGal) for @NASASpaceflight. Edited by me.

➡️ https://t.co/vTNNJhNT0v pic.twitter.com/G3keM4Zr9R

— Jack Beyer (@thejackbeyer) November 11, 2020