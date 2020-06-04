Вскоре SpaceX Илона Маска сможет отправлять астронавтов к МКС, используя уже летавшие капсулы Crew Dragon и первые ступени Falcon 9





В будущем SpaceX Илона Маска сможет использовать уже летавшие корабли Crew Dragon и первые ступени Falcon 9 для повторных полетов астронавтов. На соответствующее важное изменение в условиях контракта SpaceX и NASA на доставку астронавтов к МКС обратил внимание известный космический энтузиаст и автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор в своем твиттере.

SpaceX has been given NASA approval to fly flight-proven Falcon 9 and Crew Dragon vehicles during Commercial Crew flights starting with Post-Certification Mission 2, per a modification to SpaceX's contract with NASA.https://t.co/BxHlFqt9sK pic.twitter.com/lRsthoBw8T — Michael Baylor (@nextspaceflight) June 3, 2020

И это весьма неожиданно. То есть, все ожидали, что в будущем NASA разрешит SpaceX повторно использовать корабль и первую ступень для пилотируемых миссий в рамках контракта Commercial Crew Program — компания Илона Маска достаточно давно использует уже летавшие корабли и первые ступени ракеты Falcon 9 для доставки грузов в рамках контракта Commercial Resupply Services (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль — максимум SpaceX запускала один и тот же корабль трижды). Но никто не рассчитывал, что это произойдет настолько быстро, особенно после недавнего инцидента с внештатным отключением двигателя Merlin 1D в полете во время мартовского запуска спутников Starlink. Вскоре после этого еще высказывались опасения о переносе миссии Demo-2 и требованиях NASA использовать для будущих пилотируемых миссий Crew Dragon только ракеты Falcon 9 с новыми первыми ступенями. Видимо, успех миссии Demo-2 заставил NASA пересмотреть позицию.

Чтобы NASA выдала SpaceX лицензию на повторные запуски уже использовавшихся кораблей и ракет с людьми, текущая миссия Demo-2, в рамках которой SpaceX 30 мая впервые отправила астронавтов на МКС (NASA пока так и не определилась, сколько астронавты пробудут на станции), и следующая миссия Crew-1, планируемая на начало осени 2020 года, прошли, как говорится, без сучка и задоринки.