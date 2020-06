Вскоре SpaceX Илона Маска сможет отправлять астронавтов к МКС, используя уже летавшие капсулы Crew Dragon и первые ступени Falcon 9

В будущем SpaceX Илона Маска сможет использовать уже летавшие корабли Crew Dragon и первые ступени Falcon 9 для повторных полетов астронавтов. На соответствующее важное изменение в условиях контракта SpaceX и NASA на доставку астронавтов к МКС обратил внимание известный космический энтузиаст и автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор в своем твиттере.

SpaceX has been given NASA approval to fly flight-proven Falcon 9 and Crew Dragon vehicles during Commercial Crew flights starting with Post-Certification Mission 2, per a modification to SpaceX's contract with NASA.https://t.co/BxHlFqt9sK pic.twitter.com/lRsthoBw8T

— Michael Baylor (@nextspaceflight) June 3, 2020