Turkcell заключила соглашение с Huawei и намерена продать 1 млн смартфонов с HMS до конца 2021 года

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Запрет США на использование технологий американских компаний вынудил Huawei искать альтернативу мобильным сервисам Google. В результате, китайский гигант разработал собственную инфраструктуру мобильных приложений и сервисов под названием Huawei Mobile Services (HMS). И теперь стало известно, что турецкий оператор сотовой связи Turkcell заключил партнерское соглашение с Huawei для использования её инфраструктуры мобильных приложений.

Данная информация была объявлена на пресс-конференции, в которой приняли участие генеральный директор Turkcell Мурат Эркан и глава представительства Huawei Turkey Consumer Electronics Group Сет Ванг.

Мурат Эркан сказал, что в период с апреля 2020 года по конец следующего года целевой объем продаж Turkcell составляет 1 миллион смартфонов Huawei с поддержкой HMS. В настоящее время Huawei имеет 4,6 млн пользователей своих мобильных устройств в Турции с идентификатором Huawei ID.

Генеральный директор Мурат Эркан также сообщил, что его компания начала работу по интеграции около 30 приложений Turkcell в мобильные сервисы Huawei. Первая партия устройств Huawei с HMS поступит в продажу в Турции в апреле этого года.

Добавим, в конце прошлого года Google прекратила выдачу лицензий на Android для новых смартфонов, которые будут продаваться в Турции. Очевидно, это и вынудило турецкого оператора искать альтернативу сервисам Google.

Источник: gizmochina