Google лишает турецкие смартфоны лицензии на Android из-за штрафа антимонопольного ведомства





Google прекратила выдачу лицензий на Android для новых смартфонов, которые будут продаваться в Турции. Это означает, что компания больше не сможет поставлять свои услуги в этой стране. Причиной этому послужило решение Турецкого антимонопольного ведомства, которое чуть более года назад оштрафовало Google на $17,4 млн за нарушения закона о конкуренции. Несмотря на то, что компания отреагировала на замечания и внесла изменения в своё соглашение с деловыми партнерами, турецкий регулятор, как сообщается, остался недоволен тем, что вендоры по-прежнему не могут менять на смартфонах поисковую систему по умолчанию.

В заявлении Google говорится, что компания больше не будет выдавать лицензии на Android для новых мобильных устройств для турецкого рынка, а также закроет доступ к своим приложениям и сервисам. Однако это решение не повлияет на существующие модели устройств, которые продолжат работать и получать обновления в обычном режиме.

В настоящее время поисковый гигант работает над урегулированием ситуации и просит своих партнёров оказать давление на министра торговли Турции и антимонопольное ведомство для пересмотра решения.

«Мы понимаем, что это создаёт трудности для потребителей, производителей, разработчиков приложений и операторов связи в Турции, и ожидаем скорейшего достижения соглашения с TCA», – говорится в заявлении Google.

Примечательно, что расследование Турецкого антимонопольного ведомства против Google началось в 2017 году с подачи жалобы от компании Яндекс. В итоге Google оштрафовали и дали полгода на устранение выявленных проблем. Но внесенные в соглашения с вендорами изменения не удовлетворили комиссию, поэтому на компанию наложили дополнительный штраф в размере 0,05% от ежедневного дохода до тех пор, пока проблема не будет решена.

Источник: The Verge