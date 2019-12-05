Туше, Intel. В Dell всерьез обсуждают перевод части компьютеров на процессоры AMD





Не секрет, что компания AMD сейчас на коне и теснит Intel, которая застряла на 14 нм, по всем фронтам, причем с каждым днем «красные» чувствуют себя все более уверенно — буквально на днях они решили бросить вызов Intel в сфере мини-ПК. Кроме того, все больше и все чаще крупнейшие производители смотрят в сторону процессоров AMD. И вот сейчас стало известно, что Dell, которая последние 35 лет была очень лояльной к Intel, но на прошлой неделе внезапно обвинила партнера в недопоставках процессоров, заинтересована в том, чтобы выпускать больше компьютеров на процессорах AMD.

Соответствущий комментарий изданию Yahoo Finance предоставил финансовый директор Dell Том Свит. В Dell прогнозируют, что ситуация с нехваткой процессоров Intel будет сохранятся вплоть до второй половины 2020 года, поэтому сейчас производитель «оценивает» процессоры AMD.

Справедливости ради стоит отметить, что Dell и раньше выпускала компьютеры на процессорах AMD, но львиная часть от общего объема ПК основана на CPU Intel. Разумно будет предположить, что речь идет о замене процессоров Intel на конкурирующие решения AMD для определенной части продукции. То есть, никто не говорит, что Dell решила променять Intel на AMD. Но если сделка в итоге состоится, то это в любом случае будет большая победа для AMD и серьезный удар для Intel. Ну и потребители от этого только выиграют. Выбор — это всегда хорошо. К тому же, компьютеры на «красной» платформе всегда отличались более доступной ценой по сравнению с конкурирующими моделями на процессорах «синих».

Источник: Yahoo Finance