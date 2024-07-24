У «мумий пришельцев», найденных в Перу, отпечатки пальцев не похожи на человеческие

Анализ отпечатков пальцев одной из противоречивых «инопланетных мумий» из Перу обнаружил необычные диагональные борозды, что может свидетельствовать о нечеловеческом происхождении этих загадочных останков.

Мировое сообщество живо обсуждает необычные образцы из Перу с сентября прошлого года, когда опытный журналист и исследователь НЛО Хайме Моссан (Jaime Maussan) впервые представил два вероятных «инопланетных» тела мексиканскому конгрессу.

Недавно бывший прокурор штата Колорадо, а ныне адвокат Джошуа Макдауэлл (Joshua McDowell), вместе с тремя независимыми судебно-медицинскими экспертами из США, изучил один из более полутора десятков «инопланетных» образцов.

«Это не были традиционные человеческие отпечатки пальцев», — сообщил Макдауэлл в разговоре с журналистами.

По его словам, на пальцах рук и ног мумии, которую назвали «Мария», не обнаружили типичных для человека петель или завитков. Зато эксперты заметили необычные прямые линии на эпидермальных гребнях Эпидермальные гребни — это уникальные узоры на поверхности кожи пальцев рук, ладоней и стоп, которые образуют отпечатки пальцев.

Макдауэлл отметил, что делать окончательные выводы рано, поскольку необычные отпечатки могут быть результатом специфического процесса сохранения кожи. Он добавил, что его команда продолжает активное исследование этих образцов.

«Мария» — одна из нескольких мумий, найденных в провинции Наска на юго-западе Перу в 2019 году. Эти образцы привлекли внимание своими удлиненными черепами и трехпалыми кистями, напоминающими распространенные в уфологии описания «серых» пришельцев.

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Однако не все разделяют энтузиазм исследователей. Министерство культуры Перу назвало эти мумии подделками. Флавио Эстрада (Flavio Estrada), судебный археолог Института судебной медицины в Лиме, заявил, что некоторые из тел являются «куклами, собранными из костей животных этой планеты с использованием современных синтетических клеев».

Историк Кристофер Хини (Christopher Heaney) напомнил о древней традиции деформации черепов у младенцев, распространенной в некоторых регионах Латинской Америки, в частности в Перу. Это может объяснить необычную форму голов мумий.

Источник: Dailymail