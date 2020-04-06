Uber расширил бесплатный сервис «Shuttle Heroes» в Киеве — теперь им могут пользоваться все обладатели спецбилета, включая работников соцслужб, торговли, коммунальных предприятий и т.д.

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На прошлой неделе Uber запустил бесплатный сервис шатлов Shuttle Heroes для медиков Киева на основе технологий Uber Shuttle. С сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года, сервис будет доступен для всех обладателей «Специального билета на проезд в общественном транспорте» в Киеве. Данные билеты доступны для работников предприятий критической инфраструктуры города.

Таким образом вместе с медицинскими работниками, сервисом «Shuttle Heroes» теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники «Киевводоканала», «Киевтеплоэнерго», а также представители районных государственных администраций города Киева и представители СМИ.

«Есть так много людей, которые прикладывают героические усилия, чтобы Киев продолжал работать. С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу «Shuttle Heroes» и предложить каждому из них возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно», — отметил Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Чтобы воспользоваться сервисом «Shuttle Heroes», обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle. Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.

Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00. Отметим, что на период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.

Источник: Uber