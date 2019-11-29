Украина вошла в Топ-10 стран Европы по количеству платежей с помощью носимых устройств





Тренд на оплаты носимыми устройствами продолжает набирать популярность в Европе: более 30 видов устройств, поддерживающих платежи (часов, браслетов и т.д.) доступны уже в 26 странах Европейского Союза. В результате в этом году количество транзакций в Европе, совершенных носимыми устройствами, выросло в 8 раз по сравнению с 2018 годом.

По количеству платежей с помощью носимых устройств на первом месте находятся Нидерланды ‒ треть (33%) таких транзакций в Европе в 2019 году совершены в этой стране. Второе место занимает Великобритания (18%), третье – Швейцария (8%), а Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.

Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии, на втором месте – Нидерланды, а США заняли восьмое место. Количество бесконтактных платежей носимыми устройствами в Европе продолжает уверенно расти: общее количество транзакций в Европе в 2019 году почти в 20 раз больше, чем в Северной Америке.

«Мы рады видеть, как украинцы легко переходят на новые способы оплат, которые вписываются в их цифровой образ жизни. Ежемесячно украинцы уже совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков. А сегодня Украина вошла в ТОП-10 европейского рейтинга стран по количеству платежей носимыми устройствами, – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине. – Такая популярность новых способов оплат напрямую связана с их удобством и безопасностью для пользователей».

Увеличению количества расчетов с помощью носимых устройств способствует их популярность среди пользователей и развитие инфраструктуры приема платежей. Так, в Европе сегодня каждый пятый взрослый носит смарт-часы или фитнесс-браслет.

По прогнозам, к 2020 году мировой рынок носимых устройств составит 30 млрд евро. Бесконтактные платежи также проникают в нашу жизнь: 61% всех транзакций в физических торговых точках Европы бесконтактные, что на 23% больше, чем в начале 2018 года. В Украине же доля бесконтактных оплат картами и гаджетами среди всех расчетов на платежных терминалах составляет почти 30%.

За тот же период заметно увеличилась – с 42% до 70% ‒ инфраструктура по приему бесконтактных платежей в европейском ритейле. А в Украине уже 86% POS-терминалов бесконтактные.

Источник: Mastercard