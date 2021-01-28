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«Укравтодор» почав приймати звернення про неочищені від снігу ділянки доріг за допомогою додатку Waze

«Укравтодор» почав приймати звернення про неочищені від снігу ділянки доріг за допомогою додатку Waze

«Укравтодор» почав приймати звернення про неочищені від снігу ділянки доріг за допомогою додатку Waze


«Укравтодор» почав співпрацювати з навігаційним додатком Waze, щоб пришвидшити боротьбу з наслідками снігопаду. Таким чином українські водії зможуть самостійно вказувати проблемні ділянки, які необхідно якнайшвидше очистити від снігу.

Щоб повідомити про проблему, потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze. Звернення автоматично буде передане «Укравтодору», який подбає про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.

В «Укравтодорі» звернули увагу водіїв, на те, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

Зауважимо, що негода охопила всю Україну, включно зі столицею, де з учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки та 52 бригади з ручного прибирання. За прогнозами синоптиків в країні сніжитиме ще кілька днів, тому водіїв закликають бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорозі.

Джерело: Укравтодор

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