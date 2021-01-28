«Укравтодор» почав приймати звернення про неочищені від снігу ділянки доріг за допомогою додатку Waze





«Укравтодор» почав співпрацювати з навігаційним додатком Waze, щоб пришвидшити боротьбу з наслідками снігопаду. Таким чином українські водії зможуть самостійно вказувати проблемні ділянки, які необхідно якнайшвидше очистити від снігу.

Щоб повідомити про проблему, потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze. Звернення автоматично буде передане «Укравтодору», який подбає про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.

В «Укравтодорі» звернули увагу водіїв, на те, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

Зауважимо, що негода охопила всю Україну, включно зі столицею, де з учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки та 52 бригади з ручного прибирання. За прогнозами синоптиків в країні сніжитиме ще кілька днів, тому водіїв закликають бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорозі.

Джерело: Укравтодор