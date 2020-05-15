Укрпочта и Rozetka до конца текущего года откроют 130 партнерских отделений для бесплатной доставки товаров





Национальный почтовый оператор Укрпочта и интернет-магазин Rozetka собираются до конца года открыть более 130 партнерских отделений для доставки товаров по всей стране. Доставка приобретенных на сайте Rozetka товаров в такие отделения является бесплатной, независимо от суммы заказа.

На сегодняшний день партнерская сеть от Rozetka и Укрпочты насчитывает 19 точек в 17 городах Украины. В частности, два отделения в Киеве (ул. Константиновская, 71 и ул. Боголюбова, 36), а также в городах Смела, Ирпень, Вараш, Бахмут, Бровары, Каменец-Подольский, Каменское, Краматорск, Кропивницкий, Мариуполь, Нетешин, Славута, Сокаль, Сумы, Умань, Чернигов.

В ближайшее время сеть будет расширена, а всего в рамках этого сотрудничества планируется открытие более 130 партнерских отделений до конца года.

«Покупки онлайн — это удобство и комфорт. Не менее важно для клиентов получать приобретенный товар быстро и с выгодной доставкой. Международные исследования показывают, что более 60% пользователей вероятнее откажутся от покупки онлайн, если сервис не предусматривает бесплатной доставки. В течение последних 2 лет мы осуществляем по низким тарифам доставку приобретенных на Rozetka товаров в 27,000 населенных пунктов по всей Украине. И объемы нашего сотрудничества с этим интернет-магазином постоянно растут, а соответственно мы продолжаем искать и предлагать клиентам новые, еще более выгодные форматы получения товаров», — отметил Валентин Олещенко, заместитель генерального директора Укрпочты по развитию бизнеса.

Чтобы воспользоваться услугами бесплатной доставки следует добавить выбранные на сайте Rozetka товары в корзину и в поле «Выбор способов доставки и оплаты» нажать опцию «Самовывоз из Rozetka + Укрпочта». Далее нужно выбрать отделение в городе, где вы хотите получить покупку. Максимальный вес заказ не должен превышать 30 кг, а самая длинная сторона приобретенного товара — 90 см. Воспользоваться услугой можно для товаров стоимостью не более 50 000 грн. Не доставляются также хрупкие товары и ювелирные изделия.

«Карантин показал, что клиент как никогда ожидает от компаний быстрого и качественного сервиса, — прокомментировал директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок. — За последние два месяца в Rozetka пришло много клиентов, которые ранее не покупали онлайн, в частности в регионах. Мы делаем все, чтобы их опыт был максимально комфортным. Благодаря новым отделением с «Укрпочтой» сотни тысяч клиентов по всей Украине получат удобный сервис, где бы они ни были».

Отметим, что развитие сети партнерских отделений — это еще одно направление сотрудничества интернет-магазина и национального почтового оператора, которое началась еще летом 2018 года. Тогда Укрпочта начала доставлять товары из Rozetka в 11000 своих отделений в 27,000 населенных пунктов страны.

Источник: Укрпочта