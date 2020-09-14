Утечка внутренней документации подтверждает ключевые особенности новых процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 3 — до 16 ядер/32 потоков в двух блоках CCX с 32 МБ общего кэша L3 на чиплет





Свежая утечка внутренней документации раскрывает главные особенности следующего поколения массовых настольных CPU Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3, известных под кодовым именем Vermeer. По большому счету, информация является повторением уже известных по предыдущим утечкам фактов, с той лишь разницей, что теперь данные носят официальный характер.

Новое поколение CPU Ryzen для настольной платформы AM4 унаследуют многокристальную компоновку Chiplet с объединением на общей подложке одного/двух 7-нм чиплетов CCD (Сore Сomplex Die) с ядрами Zen 3 и микросхемы с интерфейсами ввода-вывода (DDR4, PCI Express 4.0 и прочие). Главное изменение в новой архитектуре Zen 3 по сравнению с Zen 2 — переход к цельным 8-ядерным модулям CCX, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами, нежели при использовании двух 4-ядерных модулей в Zen 2. При этом объем кэш-памяти не изменился: 512 КБ на ядро кэш-памяти L2 и 32 МБ общего кэша L3 на одном чиплете. Также сообщается о поддержке памяти DDR4-3200 в двухканальном режиме.

Линейка Ryzen 4000, которая в итоге может называться Ryzen 5000 (это поможет устранить отставание от APU для настольных мобильных систем по номеру серии), будет включать модели с 16 физическими ядрами поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), а также 64 МБ общей кэш-памяти L3. Буквально на прошлой неделе мы также узнали о вероятном появлении 10-ядерных моделей.

Только новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2. Кроме того, Zen 3 должны прилично нарастить частоты по сравнению с Ryzen 3000 — предсерийные образцы топовых Ryzen 4000 работают на частоте от 3,7 до 4,9 ГГц в динамическом разгоне. Также ожидается, что CPU Ryzen 4000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм+, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370 (свежий чипсет B550, само собой, тоже поддерживается). Так что да, держись, Intel.

Полноценный анонс AMD Ryzen 4000 (Vermeer) запланирован на 8 октября. Но, вероятно, подробности о модельном ряде и ценах мы узнаем из утечек гораздо раньше.

Источник: WCCFTech