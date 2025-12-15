В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года

Digital Foundry опубликовали традиционный рейтинг, где выбрали три лучшие по графике игры 2025 года. И нет, в этом списке не говорили про Clair Obscur: Expedition 33.

Пока The Game Awards «накормила» французский проект об экспедиции кучей наград, в частности GOTY, издание имеет другое мнение. Эксперты DF написали не только про три лучшие игры, но и вспомнили еще несколько других. Интересно, что среди всего списка только два тайтла прошли почти незамеченными для медиа.

3 место — Death Stranding 2: On the Beach

Хотя творение Хидео Кодзимы не получило ни одной награды на The Game Awards, издание восхищается детально проработанной графикой как на микроуровне, так и в масштабе целых локаций. Еще до релиза некоторые катсцены были настолько реалистичны, что их легко спутать с фото. После выхода сомнений не осталось: картинку серьезно «подкачали». Особенно эксперты хвалят кинематографический эффект света даже без рейтрейсинга. А еще в DF подметили, что игра почти выжимает максимум из PlayStation 5 в рендеринге, что в свое время наделало проблем.

2 место — Assassin’s Creed Shadows

По мнению экспертов, Shadows стала самой красивой частью серии со времен Assassin’s Creed Unity и превзошла ожидания. Игра восхищает глобальным освещением с трассировкой лучей, реалистичной физикой разрушений и даже реакцией растений на ветер. В Digital Foundry говорят, что красота по-настоящему раскрывается на мощном ПК, PS5 (особенно Pro) и Xbox Series X. А вот на Switch 2 и Xbox Series S картинка заметно попроще, чтобы проект стабильно работал.

1 место — DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages возглавила рейтинг благодаря картинке и технической стабильности. Главный плюс: глобальное освещение с трассировкой лучей, которое работает быстро даже на больших локациях. На Xbox Series S игра стабильная, а на топовых системах выдает еще больше деталей благодаря ретрейсингу. Также в DF обратили внимание на физику: объекты на уровнях разрушаются правдиво и враги адекватно реагируют на события. Все это реализовано без серьезных потерь производительности.

В оставшиеся ТОП-10 лучших по графике в 2025 без четко указанных мест вошли:

Silent Hill f

Routine

Metroid Prime 4

Mafia: The Old Country

Ghost of Yōtei

Earthion

Dying Light: The Beast

Скриншот каждой игры в соответствии со спиком выше

Отдельно Digital Foundry вспомнили Mario Kart World, Kirby Air Riders и Fast Fusion за то, как они раскрывают возможности Switch 2, удерживая 60 FPS. Для контекста: в прошлом году победителем рейтинга Digital Foundry стала Indiana Jones and the Great Circle.

Напомним, ITC.ua делал свой собственный ТОП лучших игр 2025 года. Там почетное (но не главное) место выделили для Hollow Knight: Silksong, а вот Call of Duty: Black Ops 7 стала первой с конца.

Источник: Tech4Gamers