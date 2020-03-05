В феврале украинцы приобрели 663 электромобиля из которых только 29 были новыми, Топ-3 составили Nissan Leaf и Tesla Model S/3

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Ассоциация «Укравтопром» рассказала о результатах продаж электромобилей в Украине за второй месяц текущего года. В феврале украинцы приобрели и поставили на учет 663 электромобиля, из которых только 29 штук были новыми.

Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто — 623 штуки. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге выросли на 67%.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf — в феврале украинскую прописку получили 252 автомобиля этой модели. С большим отрывом от лидера рынка следует Tesla Model S с результатом 57 автомобилей, а замыкает тройку более доступная модель того же производителя Tesla Model 3 с практически аналогичным показателем 56 регистраций.

Из 40 коммерческих электромобилей, которые получили в прошлом месяце украинские номера, подавляющее большинство (38 шт.) были Renault Kangoo Z.E.

Напомним, что по данным той же ассоциации «Укравтопром» за полный 2019 год украинцы приобрели 7,5 тыс. электромобилей (более 90% б/у) и почти 500 тыс. обычных автомобилей (более 80% б/у).

Источник: Укравтопром