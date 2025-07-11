Новости Софт 11.07.2025 comment views icon

Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel

Google запустила новую программу предварительного доступа к Android, которая позволяет еще раньше испытать нововведения мобильной ОС. Благодаря программе Canary владельцы смартфонов Pixel смогут протестировать будущие функции задолго до их массового релиза.

Google уже давно предлагает пользователям Pixel ранний доступ к бета-версий Android. Через программу Android Beta можно установить еще нестабильные, но почти готовые сборки системы. Например, Android 16 можно было проверить на практике еще за несколько месяцев до ее официального релиза, как было с функциями для фотографов.

Теперь Google идет еще дальше и запускает отдельный канал под названием Canary. Он позволяет следить за развитием Android фактически в реальном времени, получать новые функции сразу после их внедрения разработчиками. Таким образом, получить доступ к будущей версии ОС можно будет чуть ли не за год до ее общего релиза.

Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Canary для Pixel / Google

Программа Canary не станет заменой существующей программы Android Beta. Они будут работать одновременно. Однако участникам новой программы стоит бить готовыми к тому, что функции в Canary находятся на раннем этапе разработки и могут работать нестабильно. Google прямо об этом предупреждает:

«Стоит быть готовым к ошибкам и критическим изменениям. Эти передовые сборки не будут лучшим выбором для использования на основном или единственном устройстве»

Canary — это тестовый канал. Этот уровень доступа ориентирован на энтузиастов, разработчиков и тех, кто хочет увидеть Android «под капотом» без прикрас.

Чтобы попробовать сборки Canary, нужен смартфон Pixel от шестой серии и новее. Чтобы присоединиться к программе, нужно воспользоваться инструментарием Google Android Flash Tool, а после этого обновления будут приходить автоматически «по воздуху», как обычные OTA-обновления.

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Источник: androidauthority

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