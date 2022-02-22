В Луну врежется не Falcon 9 и не Long March: Китай заявил, что космические обломки не связаны с запуском лунной станции «Чанъэ-5»

4 марта на обратной стороне спутника Земли в районе кратера Герцшпрунг упадет объект. Его сначала посчитали второй ступенью ракеты SpaceX Falcon 9, запустившей зонд NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в 2015 году. Перепроверка данных показала, что это не она, а скорее верхняя ступень китайской ракеты Long March 3C (она же CZ-3C, LM-3CВ или «Чанчжэн 3C»), использовавшейся для запуска лунной станции «Чанъэ-5Т1» 23 октября 2014 года. Пока SpaceX Илона Маска хранит по этому поводу молчание, Китай опроверг, что обломки принадлежат их ракете. Об этом во время пресс-конференции 21 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона недавно обратила внимание на анализ экспертов и сообщения СМИ по этому вопросу. По данным мониторинга Китая, верхняя ступень ракеты-носителя миссии «Чанъэ-5» благополучно вошла в атмосферу Земли, где полностью сгорела», — сказал он.

Данные слежения 18-й эскадрилья космического контроля Космического командования ВВС США показали, что объект 2014-065B — международное обозначение этой ступени китайской ракеты — вошел в атмосферу Земли в октябре 2015 года. Это подтверждает заявление Китая, пишет SpaceNews.

Однако Вэньбинь сказал не о «Чанъэ-5Т1», а о миссии «Чанъэ-5», запуск которой на Луну состоялся 23 ноября 2020 года.