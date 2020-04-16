В марте Tesla получила в Китае в 5,5 раза больше заказов на Model 3, чем в феврале





Пока в Европе и других регионах мира продолжается полный локдаун из-за пандемии коронавируса Китай делает определенные успехи в восстановлении хозяйства. Вчера мы убедились в этом на примере отрасли смартфонов. Теперь же Teslarati, ссылаясь на отчет аналитической фирмы LMC Automotive, пишет о резком скачке спроса на Tesla Model 3.

Как сообщается, в марте спрос на седан Tesla Model 3 в Китае вырос в 5,5 раза по сравнению с февралем — число заказов выросло с 2 314 до 12 709 штук. Учитывая, что заводы Tesla в США по-прежнему закрыты на карантин и смогут возобновить работу не раньше 4 мая, оживление спроса для компании было критически важным. Напомним, ранее Tesla пришлось принять ряд антикризисных мер, включающих сокращение зарплат и отправить часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Что интересно, Tesla показала рост на фоне общего падения рынка. По данным Reuters, в мае суммарные поставки автомобилей в Китае сократились на 43,4% в годовом выражении, так что о восстановлении отрасли пока что говорить рано. Судя по всему, меры, которые предприняла Tesla (доставка на дом, неограниченная бесплатная зарядка на станциях Supergarger и обслуживание клиентов по видеосвязи), поспособствовали росту компании, несмотря на общее замедление экономики.

Сейчас завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, где выпускаются младшие седаны Model 3, работает на полную мощность. Не так давно сообщалось, что Tesla вышла на объемы выпуска 3 тыс. Model 3 в неделю (проектная мощность линии Phase 1 — 150 тыс. Model 3 в год) и вовсю обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 250 тыс. электрокаров). Сейчас Tesla готовится к выпуску в Китае дальнобойной версии Tesla Model 3 Long Range с запасом хода в 650 км. Кроме того, правительство Китая недавно пообещало предоставить расширенные субсидии для новых электрических автомобилей.

Надо ли говорить, какое значение для лидера сегмента электрических автомобилей имеет Китай, являющийся крупнейшим рынком автомобилей. Но даже при условии устойчивого роста в Китае Tesla едва ли сможет полностью компенсировать спад, обусловленный пандемией, так что сейчас главный вопрос, насколько быстро Tesla сможет восстановить производство в США, в особенности на заводе во Фримонте, где выпускаются все актуальные модели автомобилей производителя, включая новейшую Model Y, и как все эти трудности, связанные с коронавирусом, отразятся на бизнесе и планах производителя.

Объявляя о приостановке деятельности на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке в прошлом месяце, Tesla успокаивала инвесторов приличным запасом денежных средств на счетах — 6,3 миллиарда долларов (+ недавно полученные инвестиции в 2,3 миллиарда долларов).

В начале месяца Tesla отчиталась о лучшем первом квартале в истории, в котором было произведено 103 тыс. машин. На 29 апреля у Tesla запланирована телефонная беседа с инвесторами и аналитиками, посвященная обсуждению финансового отчета за первый квартал. Сам отчет будет опубликован в этот же день.

Источник: Teslarati и Reuters