В Oblivion трижды меняли боевую систему, чтобы создать "величественную игру" по Тодду Говарду

Маргарита Юзяк

В Oblivion тричі міняли бойову систему, щоб створити "величну гру" за Тоддом Говардом

Экс-босс отдела маркетинга Bethesda Пит Хайнс рассказал, что создатели The Elder Scrolls 4: Oblivion трижды переделывали боевую систему еще до выхода игры. И причиной стала философия Тодда Говарда.

Хайнс объяснил, что подход Говарда заставлял команду не зацикливаться на внутренних представлениях о «правильном» бое. Он говорил им смотреть на результаты тестирований и ощущений от него.

«Великий Тодд Говард говорит, что хорошие игры не создаются — в них играют. То есть любая идея имеет значение только тогда, когда кто-то начинает играть — именно это определяет, хороша ли она», — объясняет Гайнс философию компании.

Именно поэтому во время разработки Oblivion боевую систему меняли трижды, а команда сознательно избегала подробностей боевой системы. Они не были уверены, станет ли текущая версия финальной, поэтому сосредоточились на тех элементах игры, которые, по их мнению, точно понравятся игрокам.

Собственно позже Bethesda избегала подробностей даже о ремастере Oblivion, который не имел ни рекламной кампании, ни предзаказов. Несмотря на значительные проблемы с оптимизацией на любом железе, игра уверенно ворвалась в топ на старте. Сейчас ситуация несколько хуже: после патча 1.2 в Steam рейтинг игры упал до 61% со «смешанными» отзывами. Причина проста: плохая производительность на ПК, фризы, FPS «падает» и баги, вызывающие краш даже во время сохранения.

Недавние отзывы The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Steam

Но в целом подобная практика импровизации случалась в других проектах Bethesda. Во время тестирования Dishonored один из QA-специалистов случайно вселился в рыбу, когда проверял урон от падения. Разработчики даже не знали, что такая возможность существует — она была задумана лишь для крыс и людей. Вместо того чтобы исправить баг, команда решила использовать находку: дизайнеры уровней создали скрытые маршруты для рыб, чтобы игроки могли проникать в здания через трубы, плавая как скользкий окунь.

«Это отличный пример того, как случайная находка превращается в фишку игры», — добавляет Хайнс.

Хотя некоторые игроки могут поспорить со словами экстопа Bethesda. В последнее время больше всего критиковали Starfield, особенно после выхода DLC Shattered Space. Игроки остались недовольны слабым сюжетом, техническими проблемами и ограниченной свободой действий. Точно так же недовольство касалось Fallout 76, которая имеет противоречивую репутацию. Хотя недавнее обновление с возможностью играть за гулей вызвало интерес и больше контента по сериалу Amazon, многие фаны считают, что игра не дотягивает до стандартов серии. Поэтому философия Тодда Говарда имеет свои недоработки.

Источник: DBLTAP

