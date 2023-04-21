ОБНОВЛЕНО: В работе провайдера «Ланет» произошел массовый сбой

Пользователи интернет-провайдера «Ланет» начали массово жаловаться на невозможность воспользоваться услугой компании. Такие жалобы поступают из разных районов Киева и из-за пределов столицы.

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У абонентов отсутствует не только доступ в интернет. Также невозможно открыть сайт провайдера и обратиться в службу поддержки через кабинет. Не работают и контактные телефоны провайдера.

Вскоре после возникновения проблем с интернет-доступом провайдер опубликовал короткое объявление на своей странице в социальной сети Facebook и сообщил о сбое. Но компания пока еще сообщила о причинах этих проблем, и когда они могут быть устранены. Известно лишь, что речь идет о глобальной неполадке, охватившей всю сеть провайдера.

«Уважаемые абоненты! Наблюдаются перебои с интернет-связью. Мы выясняем причины неполадок и принимаем все необходимые меры для того, чтобы наладить предоставление интернет-услуг. Спасибо за понимание!», — говорится в сообщении «Ланет».

Напомним, предыдущий массовый сбой у провайдера «Ланет» произошел в сентябре прошлого года. Тогда причиной стали технические неисправности оборудования.

ОБНОВЛЕНО: Около 16:00 доступ в интернет от «Ланет» возобновился, хотя сайт компании всё ещё не работает.