В сети оператора Киевстар уже 16,2 млн смартфонов, из которых 13 млн с поддержкой 4G (и даже 1000 штук с поддержкой 5G), в лидерах Xiaomi, Samsung и Apple

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Оператор мобильной связи «Киевстар» объявил, что по итогам первого квартала 2020 года количество абонентов с 4G-смартфонами увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если в прошлом году их было 9,1 млн, то сейчас уже более 13 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 13% и превысило отметку 16,2 млн штук.

За прошлый год расположение брендов в рейтинге 4G-смартфонов не изменилось, однако абоненты Киевстар начали чуть больше пользоваться смартфонами от Xiaomi и Samsung, и наоборот – чуть меньше смартфонами Meizu.

В данный момент распределение между основными брендами в процентном соотношении от всех 4G-смартфонов в сети Киевстар выглядит так:

Xiaomi — 32%; Samsung — 24%; Apple — 14%; Huawei — 12%; Meizu — 5%.

Рост количества абонентов с 4G-смартфонами оператор связывает с активным расширением покрытия скоростного мобильного интернета — 4G от Киевстар уже работает в более 11 тысячах городов и сел Украины, где живет 79% населения страны.

Также не стоит забывать, что большинство новых смартфонов, представленных в продаже на украинском рынке уже давно поддерживают 4G/LTE. А вот моделей с 5G ожидаемо меньше — в конце первого квартала их насчитывалось лишь чуть более 1000 единиц, при этом самой популярной моделью стал Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Напомним, что в 2019 году в фирменных магазинах Киевстар продали 265 тыс. смартфонов, при этом самыми популярными стали модели Samsung Galaxy A6 и Xiaomi Redmi 6A/7.

Источник: Киевстар