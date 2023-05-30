В США процессоры AMD Ryzen 5 7600X подешевели до $209 — в Украине они стоят от ₴9000

Крупный американский магазин Newegg нередко снижает цены на компьютерные комплектующие для улучшения их продаж. Видимо младшие процессоры для AM5 залежались на складах: магазин предлагает AMD Ryzen 5 7600X за $209 – раньше они стоили $246. Обычные Ryzen 5 7600 (не Х) стоят $223 и под акцию не попадают.

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В Китае также стремятся продать больше 7600X – в магазинах их цена достигает $183. Эта сумма еще больше контрастирует с изначальной рекомендованной стоимостью $300, которую AMD затем снизила до $249. В Украине оба процессора, Ryzen 7600X и 7600, стоят от ₴9000 с минимальным отличием в цене между моделями. Зато наблюдается большая разница со стартовой стоимостью от ₴14000.

Огромные скидки преследуют Ryzen 7600X почти с самого момента выхода. Во время анонса AMD объявила цену в $299. Перманентные распродажи и фактическое отсутствие разницы в стоимости между моделями 7600 и 7600X (напоминаем, они отличаются базовой и предельной частотной работы) говорит о промахах компании в формировании модельного ряда и ценовой политики. Два процессора почти за одну цену – явное излишество, да и цена не выглядит оптимальной.

Просчиталась AMD и с количеством: ранее она сократила производство Ryzen 7000 по причине отсутствия ожидаемого спроса. При этом стоимость платформы AM5 всё еще относительно высока и дешевый процессор не компенсирует это.

Источник: TechPowerUp