AMD Ryzen 9 7950X ($699) и Ryzen 5 7600X ($299) – производительность и характеристики процессоров Zen 4 на примере старшей и младшей модели

Компания AMD разрешила публиковать обзоры процессоров Ryzen 7000 и сеть захлестнула волна обзоров и тестов представителей линейки. Забегая вперед, скажем то, чего ждали многие – у AMD получилось сделать лучшие процессоры на рынке десктопов по производительности и цене. Рассмотрим их характеристики и тесты старшего и младшего представителей.

Краткие характеристики Ryzen 7000

Процессор Цена Ядра/Потоки Частоты Кэш (L2+L3) TDP Ryzen 9 7950X $699 16/32 4,5/5,7 ГГц 80 МБ 170/230 Вт Ryzen 9 7900X $549 12/24 4,7/5,6 ГГц 76 МБ 170/230 Вт Ryzen 7 7700X $399 8/16 4,5/5,4 ГГц 40 МБ 105/142 Вт Ryzen 5 7600X $299 6/12 4,7/5,3 ГГц 38 МБ 105/142 Вт

Первый взгляд на таблицу характеристик может отметить впечатляющий рост частот процессоров по сравнению с предыдущим поколением. Флагман Ryzen 9 7950X опережает модель 5950X на 1100/800 МГц, а бюджетный Ryzen 5 7600X опережает 5600X на 1000/700 МГц. Также в 2 раза по сравнению с предшественниками увеличен кэш L2 – у Zen 4 он равен 1 МБ на каждое физическое ядро. При этом компания не увеличила количество ядер – изменения были сконцентрированы на увеличении их производительности.

При этом цены выглядят конкурентоспособными по сравнению со стоимостью с 12 поколением Intel, а лучшая производительность делает AMD безоговорочным лидером на данном этапе. Ryzen 9 7950X конкурирует с Core i9-12900K при соотношении цены $699/$729, младший представитель линейки оставляет позади i5-12400 и борется с чипом i5-12600K – $299/$289. С учетом того, что Intel обещала увеличить цены на собственные процессоры, ближайшая перспектива выглядит еще лучше для AMD.

Интерес представляет модель Ryzen 9 7900X. Для тех, кому не нужны все 16 ядер и 32 потока флагмана, но кто все еще заинтересован в высокой производительности, процессор на $150 дешевле топа может быть лучшим решением. При этом он выигрывает в цене $40 у Intel Core i9-12900K.

Ложкой дегтя может стать возросшее энергопотребление Ryzen 7000. Минимальный TDP 7950X и 7900X в 170 Вт на 45 Вт выше аналогов от Intel и на 65 Вт превышает расход Ryzen 9 5950X. Чипы 7700X и 7600X потребляют 105 Вт, что на 40 Вт выше, чем у 5600X, но на 20 Вт ниже показателя Core i5-12600K. Первые тесты показали, что топовые Ryzen 9 нового поколения действительно нуждаются в хорошем охлаждении.

Интересные особенности процессоров Zen 4

Процессоры AMD Ryzen 7000 устанавливаются в сокет AM5, который компания обязалась поддерживать до 2025 года. Новая архитектура поддерживает память DDR5, стандарты PCIe 5.0 и профили разгона памяти EXPO, конкурирующие технологией Intel XMP. Работа только с памятью DDR5 может увеличить стоимость сборки системы – DDR5 пока еще дороже DDR4, но в будущем этот фактор устранится.

Важно знать, что Ryzen 7000 поддерживает DDR5-5200 только при установке одного DIMM на канал. При использование двух планок памяти на канал поддерживается только DDR5-3600. Для наилучшей производительности понадобится две емких планки. Об этом стоит подумать при сборке системы – вариант «докупить потом» в этом свете выглядит менее привлекательно.

Модели процессоров Intel KF без встроенного видео теряют былую привлекательность – все представленные процессоры Zen 4 оснащены графикой RDNA 2. Компания AMD не позиционирует встроенное графическое ядро как решение для игр, но оно поддерживаедекодирование AV1 и VP9, ​​кодирование и декодирование H.264 и HVEC, USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort, DisplayPort 2.0 (адаптивная синхронизация, DSC, UHBR10, HDR) и HDMI 2.1 (HFR, 48 Гбит/с FRL, DSC, HDR10+ и VRR), а также вывод в разрешении 4K60.

AMD Ryzen 7000 не комплектуются кулерами из коробки – их нужно будет покупать отдельно. Для двух старших чипов AMD рекомендует водные системы охлаждения, младшим понадобится производительный вентилятор и массивный радиатор.

Тесты производительности

К моменту снятия эмбарго на публикацию сайт Tom’s Hardware подготовил результаты тестов Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X в сравнении с другими моделями. тестовая игровая система была настроена на разрешения 1080p и 1440p, в которых наилучшим образом проявляется процессорная мощь. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3090, что позволило CPU реализовать весь свой потенциал. На диаграммах представлена сводная производительность чипов Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X в играх F1 2021, Horizon Zero Down, Red Ded Redemption и Watch Dogs Legion, а также в синтетических игровых тестах.

В рабочих приложениях и синтетических тестах процессоры также показывают превосходные результаты в своем ценовом диапазоне.

Выводы

Ryzen 9 7950X за $699 в среднем на 5% быстрее в играх, чем Intel Core i9-12900K и на 44% быстрее в многопоточных тестах, что делает его едва ли не самым мощным чипом для настольных ПК, доступным в настоящее время. Архитектура Zen 4 также сокращает разрыв с Alder Lake в однопоточных приложениях.

Ryzen 5 7600X был на 12% быстрее Core i5-12600K в игровых тестах, но что еще более впечатляет, он превзошел Intel Core i9-12900K на 4%. Это делает его уникальным игровым решением по цене $300. Core i5-12600K сохраняет преимущество в многопоточной работе, но разница недостаточно велика, чтобы перекрыть более высокую производительность 7600X в играх и задачах с небольшим количеством потоков.

Вопрос сравнения производительности с конкурентом остается открытым до выхода процессоров Raptor Lake. Intel с уверенностью заявляет о повышении производительности на 15% в однопоточных задачах, на 41% — в многопоточных и о 40% приросте общей производительности. AMD Ryzen 7000 – отличный вариант для покупки «прямо сейчас», но для максимально взвешенного выбора стоит дождаться скорого выхода продукции конкурентов.