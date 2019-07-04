В Украине смартфоны Samsung Galaxy S10 продаются на 25% лучше, чем Galaxy S9. На долю Galaxy S10+ приходится 52% всех продаж





Только вчера мы делились данными отчета исследовательской компании Counterpoint Research, согласно которым смартфоны серии Samsung Galaxy S10 за первые три месяца (с марта по май) разошлись по всему миру общим тиражом более 16 млн единиц, что на 12% превосходит результат прошлогодней линейки Galaxy S9 за тот же период. Сегодня же Samsung Electronics Украина привела дополнительную статистику конкретно по украинскому рынку.

Так вот, в Украине спрос на линейку Galaxy S10 по итогам первых трех месяцев оказался еще выше — на 25% по сравнению с Galaxy S9. То есть, выходит, что в Украине серия вдвое популярнее, чем в среднем по всему миру. Увы, в количественном выражении данных о продажах по рынку Украины нет, так что неясно, какая именно часть из этих 16+ млн была реализована на украинском рынке.

Как и в большинстве других стран, в Украине большей популярностью пользуется старшая модель Galaxy S10+. На долю этой модели, включая премиум-версии на 512 ГБ и 1 ТБ, приходится 52% продаж флагманской серии.

Также Samsung приводит интересную информацию касательно цветовых предпочтений. Самым популярным цветом среди украинцев является черный, такие смартфоны приобрели 40% владельцев Samsung Galaxy S10 в стране. Еще 30% купили белые смартфоны. Буквально на днях Samsung объявила о выпуске Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в новом красном цвете Cardinal Red, о котором мы писали еще в мае. За считанные дни этот цвет выбрали 15% всех покупателей, так что со временем распределение среди цветовых решений может измениться.

Ранее мы у нас выходили обзоры каждой из моделей флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S10: Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e.