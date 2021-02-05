В Украине стартовали продажи новых флагманов Samsung — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. От 26 999 до 43 999 гривен
5 февраля в Украине и по всему миру стартовали официальные продажи новой линейки флагманских смартфонов Samsung из трех моделей — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Ее презентация прошла в прошлом месяце.
Смартфоны Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra уже доступны в свободной продаже — их можно приобрести во всех магазинах официальных партнеров Samsung и сети фирменных брендовых магазинов Samsung Experience Store. В комплекте со смартфонами есть только кабель Type-C для зарядки и скрепка для SIM-карт — блок питания, наушники и другие аксессуары из коробки убрали и это только начало.
Цены на Samsung Galaxy S21 в Украине:
- Galaxy S21 — 28 999 гривен за версию 256 ГБ и 26 999 гривен за версию 128 ГБ.
- Цвета корпуса: серый, розовый, синий и белый.
- Galaxy S21+ — 33 999 гривен за версию 256 ГБ и 31 999 гривен за версию 128 ГБ.
- Цвета корпуса: черный, серый и синий.
- Galaxy S21 Ultra — 43 999 гривен за версию 512 ГБ, 39 999 гривен за версию 256 ГБ и 37 999 гривен за версию 128 ГБ.
- Цвета корпуса: черный и серый.
При покупке смартфонов Galaxy S21 с 5 февраля по 22 февраля предусмотрен подарок — новейшие беспроводные наушники Galaxy Buds Pro (для покупателей Galaxy S21 Ultra) и сертификат на 4000 гривен (Galaxy S21/S21+) для покупок в сети Samsung Experience Store и магазинах официальных партнеров Samsung.
Основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy S21
Более подробно о новых флагманах Samsung можно узнать из детальных материалов.