В Украине стартуют продажи 6,26-дюймового смартфона с каплевидным вырезом Huawei Y7 2019 по цене 5599 грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

В Украине стартуют продажи смартфона Huawei Y7 2019, оснащенного широкоформатным 6,26-дюймовым дисплеем Huawei Dewdrop с каплевидным вырезом для камеры, впервые представленным в Украине в смартфоне Huawei P smart 2019.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 (1,8 ГГц), дополненный 3 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 32 ГБ. Пользователь получает в свое распоряжение сразу три слота, в два из которых можно установить карты nanoSIM, а в третий — карту памяти microSD емкостью до 32 ГБ.

Смартфон Huawei Y7 2019 оснащен двойной основной камерой на 13 Мп + 2 Мп с функцией распознавания более 500 сцен в 22 категориях. Камера смартфона поглощает на 50% больше света по сравнению с предшественником, а «ночной режим» объединяет информацию о свете четырех последовательных фотографий, чтобы в результате создать более детализированные снимки. Фронтальная камера на 8 Мп оснащена функцией автоматической ретуши.

Экран смартфона выполнен в «удлиненном» формате 19:9, разрешение составляет 1520 x 720 точек. Емкость батареи составляет 4000 мАч, также используются интеллектуальная технология энергосбережения, благодаря чему одного заряда достаточно на два полных дня работы. Смартфон Huawei Y7 2019 работает на базе операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2, позднее ожидается обновление до Android 9.0.

В Украине Huawei Y7 2019 будет представлен в двух цветах корпуса «Полярное Сияние» (Aurora Blue) и черный (Midnight Black). Рекомендованная стоимость новинки составляет 5599 грн, продажи смартфона стартуют 8 февраля 2019 года.

Источник: Huawei