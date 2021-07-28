В Украине стартуют продажи 6,6-дюймового смартфона vivo Y53s с тройной камерой, 8 ГБ ОЗУ и батареей на 5000 мАч по цене от 6999 грн

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Компания vivo объявила о старте продаж в Украине новой модели среднего сегмента vivo Y53s. Ориентированный на молодежь смартфон работает на базе операционной системы Android 11 и уже доступен в продаже по цене 7777 грн, а всего один день 29 июля на него будет действовать специальная цена 6999 грн.

Смартфон с толщиной всего 8,38 мм оснащается крупным дисплеем 6,58-дюйма с разрешением FHD+. Благодаря сканеру отпечатков пальцев, расположенному на боковой грани, Y53s можно разблокировать всего за 0,24с. Также доступна функция разблокировки по лицу. В отделке испоользуется специальное нанопокрытие, которое демонстрирует весь спектр цветов на задней телефона в цвете «Яркий радужный», или же показывает более сдержанный и строгий характер в цвете «Морская глубина».

В качестве основы используется процессор Helio G80, а также оперативная память в размере 8 ГБ (с возможностью расширения +3 ГБ) и постоянная память 128 ГБ с возможностью расширения за счет microSD до 1 ТБ.

Модель vivo Y53s оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, который благодаря быстрой зарядке vivo FlashCharge на 33 Вт заряжается за 41 минуту до 70%. Полная зарядка обеспечивает 14 часов просмотра видео или 7 часов интенсивных игр. Смартфон также оснащен функциями обратной подзарядки.

Смартфон получил тройную AI-камеру: основная камера на 64 Мп, камера с эффектом боке, макрокамера, а также сверхчеткая фронтальная камера на 16 Мп. Режим Super Night Selfie в смартфоне Y53s сочетает в себе недавно обновленный алгоритм суперночь и эффект обработки портретов, которые могут синтезировать несколько фотографий, чтобы получить изображение высокого качества.

После нажатия на затвор, 12-16 снимков мгновенно снимаются и комбинируются, а затем обрабатываются мощной многокадровой технологией с уменьшением шума. Алгоритм AI Super Night от vivo может определять различные условия освещения. Также доступны ночные фильтры, а также функции «Автофокус по глазам» и «Face beauty» на фото и видео.

Источник: vivo